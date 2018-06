SMK bude o voľbe prezidenta SR rokovať na septembrovom kongrese

József Menyhárt, archívna snímka Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júna (TASR) – Strana maďarskej komunity (SMK) bude o otázkach súvisiacich s voľbou prezidenta republiky, respektíve s kandidátom strany, rozhodovať 29. septembra na republikovom kongrese v Dunajskej Strede. Uvádza sa to vo vyhlásení Republikovej rady (RR) SMK, ktoré médiám poskytla tlačová tajomníčka strany Helena Fialová.píše sa vo vyhlásení.Strana v ňom tiež upozorňuje slovenskú vládu na jej zodpovednosťpričom vláda podľa SMK nemôže naďalej ignorovať oprávnené požiadavky farmárov a výrobcov, bojujúcich už aj za pôdu a za vlastné živobytie.Vláda by podľa vyhlásenia mala zabezpečiť televízne vysielanie v menšinovom jazyku v rozsahu zodpovedajúcom pomerom národností a zodpovedne riešiť problémy okolo novozriadených ambulantných pohotovostných služieb.SMK vo vyhlásení odmieta ad hoc sociálne opatrenia v podobe sociálnych balíčkov a návrhy Smeru-SD na zastropovanie veku odchodu do dôchodku pokladá za neseriózne.tvrdí RR. Pre zlepšenie stavu školstva je podľa nej podstatné, aby boli výrazne zvýšené učiteľské platy, a aby sa zlepšil postoj spoločenstva k učiteľom, na čo teraz nie je ochota.