SMK chce vo voľbách do VÚC získať mandát pre čo najviac zástupcov

Dolinka 11. februára (TASR) – Zdravotníctvo, školstvo, stav agropotravinárskeho sektora, ale aj aktuálne dianie okolo cien energií či blížiace sa voľby do vyšších územných celkov (VÚC). Týmito témami sa zaoberala Republiková rada Strany maďarskej komunity (RR SMK) na dnešnom zasadnutí v Dolinke v okrese Veľký Krtíš.Ako TASR informovala tlačová tajomníčka strany Helena Fialová, na zasadnutí vystúpil predseda SMK József Menyhárt, predseda RR SMK Péter Őry a na programe bola i novelizácia stanov strany.uvádza sa vo vyhlásení Republikovej rady SMK s tým, že jej členovia očakávajú urýchlené, premyslené, udržateľné a komplexné riešenie problémov.V oblasti školstva pokladá RR za najdôležitejšiu výzvu blízkej budúcnosti blížiace sa zápisy do škôl.konštatuje RR, podľa ktorej táto neblahá situácia z dôvodu udržateľnosti dostáva viacero maďarských škôl do rizika.RR SMK, ako uvádza vo vyhlásení, je tiež znepokojená so súčasným stavom a pokračujúcim trendom negatívneho vývoja agropotravinárskeho sektora.konštatujú jej členovia a súčasne vyzývajú vládu, aby v tejto oblasti čím skôr uskutočnila odborne kompetentné zmeny a reformy.Ako vyplýva z vyhlásenia, SMK v uplynulom období rozpačito sledovala dianie okolo cien energií a s uspokojením prijala odstúpenie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.uvádza.Za jeden z najdôležitejších politických medzníkov tohto roka považuje RR SMK jesenné voľby do VÚC.dodávajú členovia RR.