SMK: Národnostné školstvo by malo byť financované samostatne

Bratislava 6. júna (TASR) – Národnostné školstvo by nemalo byť financované podobne ako regionálne školstvo, ale samostatne. To je jedna z pripomienok, ktoré Strana maďarskej komunity (SMK) zaslala k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko.uviedla na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave podpredsedníčka strany pre školstvo a kultúru Beáta Kiss. Špecifický spôsob by mal podľa jej slov brať do úvahy nižší počet žiakov na všetkých stupňoch základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín.Strana ďalej v rámci školskej reformy navrhuje, aby v školskom zákone bol zavedený pojem národnostné školstvo pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Ďalej, aby pre národnostné školstvo bol zriadený pedagogický ústav.Kým sa tieto legislatívne zmeny uskutočnia, navrhuje SMK vytvoriť dotačný systém pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Tento dotačný systém by podľa Kiss podporoval dlhodobé programy pre deti v predškolskom veku a tiež vznik nových materských škôl a jasieľ. SMK by takto chcela podporiť aj rozšírenie siete školských autobusov." dodala Kiss. V rámci dotačného systému by chceli napríklad podporiť aj školy s nízkym počtom detí či zlepšenie infraštruktúry škôl.