SMK: Spolupráca s Mostom-Híd stroskotala pre pocit nadradenosti

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) - Spolupráca Mosta-Híd a Strany maďarskej komunity (SMK) pre novembrové voľby do vyšších územných celkov (VÚC) stroskotala pre pocit nadradenosti strany Bélu Bugára a jej neschopnosti predstaviť vhodných kandidátov. Uviedol to predseda SMK József Menyhárt v reakcii na Bugárovo nedávne vyjadrenia, že SMK odmietla navrhovanú formu spolupráce a navyše dohodu podmienila tým, že sa Most-Híd stane čisto etnickou stranou. Most-Híd túto podmienku odmietol.povedal Bugár. Most-Híd podľa jeho slov navrhoval SMK, že existujúca nenávisť sa dá odstrániť spoluprácou vo voľbách do VÚC, potom samosprávnych a prípadne aj vo voľbách do Európskeho parlamentu. Ak by ľuďom ukázali, že to funguje, mohli by obe strany podľa Bugára spolupracovať v parlamentných voľbách.skonštatoval Bugár.Podľa Menyhárta to bolo všetko inak a Bugára obvinil z dvojtvárnosti. Medzi SMK a Mostom-Híd podľa jeho slov boli rokovania výlučne o spolupráci v krajských voľbách.poznamenal. Odmietol tiež, že by si SMK kládla podmienku, aby Most-Híd zastupoval iba záujmy Maďarov na Slovensku.Za nedohodou na spolupráci je podľa Menyhárta Most-Híd.uviedol Menyhárt vo svojom stanovisku.Predseda SMK zároveň zdôraznil, že jeho strana pristupuje k zastupovaniu záujmov Maďarov žijúcich na Slovensku s plnou zodpovednosťou.uzavrel.