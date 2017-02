SMK: Zbierka zákonov by mala obsahovať verzie v jazyku menšín

Ilustračná snímka z parlamentu Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 6. februára (TASR) - Zbierku zákonov je potrebné doplniť tak, aby právne predpisy bolo možné nájsť nielen v štátnom jazyku, ale aj v jazykoch národnostných menšín. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave na to poukázali predstavitelia Strany maďarskej komunity (SMK), ktorí v tomto zmysle navrhujú novelizovať zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.Podľa predstaviteľov SMK je tento krok predpokladom na efektívnejšie zabezpečenie výkonu verejnej správy v súlade s naplnením jazykových práv príslušníkov národnostných menšín. "priblížila iniciatívu podpredsedníčka SMK pre oblasť samosprávy a verejnej správy Ildikó Kőrösi." doplnila.Poukázala tiež na to, že verzie v jazykoch menšín by mali byť ľahko dostupné prostredníctvom elektronickej podoby zbierky zákonov na portáli Slov-Lex, ktorú prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR, rovnako na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.Kőrösi je presvedčená, že v súčasnom procese informatizácie spoločnosti, v ktorej sa vynakladajú obrovské prostriedky na elektronickú komunikáciu úradov s občanmi, by sa požiadavka dala splniť s minimálnymi nákladmi. "" dodala.S iniciatívou sa predstavitelia SMK chystajú ešte dnes obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti SR.