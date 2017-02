Smog a nízke teploty sa zrejme podpísali pod chrípkovú epidémiu

llustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) – Celoslovenská chrípková epidémia neutícha. Chorých stále pribúda a hygienici predpokladajú, že chorobnosť bude ešte narastať. Epidémia prišla skôr, ako očakávali odborníci. Trvá už druhý týždeň. Zvyčajne prichádza na prelome januára a februára.povedala Kvetoslava Koppová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Toto tvrdenie sa podľa nej týka všetkých akútnych respiračných ochorení (ARO), nielen chrípky. ARO potrápili minulý týždeň asi 100.800 ľudí vrátane chrípky (18.300).Prečo sa uvedené ochorenia počas chladu ľahko šíria? Nízke teploty totiž silnejšie prekrvujú sliznice horných dýchacích ciest, čo podľa Koppovej vytvára priestor. Nadmerné množstvo smogu, ktoré v posledných dňoch trápi viaceré mestá a obce, zase sliznice dráždi.Za predčasne vysokou chorobnosťou je na Slovensku i v Európe v prvom rade vírus chrípky A/HongKong, H3N2. V minulých rokoch nebol taký intenzívny, túto chrípkovú sezónu však zapríčinil asi 95 až 98 percent všetkých ochorení na chrípku. Epidémia prepukla skôr vo väčšine európskych krajín. Ľudia majú podľa Koppovej v mnohých štátoch vážny priebeh ochorenia, a to najmä starší ľudia.upozornil hlavný hygienik SR Ján Mikas z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Radí umývať si často ruky, efektívne vetrať či obmedziť návštevy priestorov s vysokou koncentráciou ľudí ako divadlá či kiná. Odporúča tiež pobyt na čerstvom vzduchu v primeranom oblečení a dostatok spánku. Ľudia by si podľa neho mali menej podávať ruky. Najúčinnejšou ochranou proti chrípke je očkovanie.Vetrať je dôležité najmä na pracoviskách a v školských zariadeniach. Šíreniu nákazy medzi škôlkarmi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu.povedal Mikas. Použité jednorazové vreckovky treba bezpečne likvidovať.Proti chrípke sa možno očkovať aj počas epidémie, hoci za najvhodnejší čas na túto činnosť označil Mikas jesenné mesiace. V období zvýšenej aktivity chrípky môže totiž očkovaná osoba ochorieť skôr, ako si stihne vytvoriť dostatočné množstvo ochranných protilátok. Je potrebné ho opakovať každý rok, hradia ho zdravotné poisťovne. Slováci túto možnosť zväčša nevyužívajú. V predchádzajúcej chrípkovej sezóne sa dalo zaočkovať necelých päť percent Slovákov.Chrípku treba vyliečiť doma, v kolektíve sa potom zbytočne nešíri nákaza.povedal Mikas.Ochorieť na chrípku môže každý, dokáže mať ťažký až komplikovaný priebeh. Ten zväčša býva u detí a starších ľudí. Rizikovými skupinami sú i tehotné ženy či chronicky chorí ľudia a zdravotnícki pracovníci. Práve chronicky chorí, starší a zdravotníci by sa mali dať zaočkovať proti chrípke. Chrípková sezóna potrvá do apríla.