Smola a Hrušky & Čekovský zverejnili uletený šláger Kurmi

V čase, keď vrcholí predvianočná horúčka, punkoví romantici z kapely Smola a Hrušky a prezident zábavy Marián Čekovský vypúšťajú do sveta uletený prázdninový šláger Kurmi.BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Novinka od kapely Smola a Hrušky spoločne Mariánom Čekovským vás pretočí o tridsať rokov späť. Recesia, sarkazmus, ale aj dvojzmysly a poukázanie na to ako sa zmenila doba a takýto príbeh z prázdnin si už len málokto z terajších mladých fanúšikov dokáže predstaviť. Smiech cez slzy alebo túžba po návrate v čase? V každej zvieracej postave sa skrýva niekto reálny a niekto kto sa s týmto príbehom môže stotožniť.opísal vznik spoločného songu Čekovský.Kapela oslovila viacerých tvorcov, no nakoniec tak ako pri klipe Profesor lásky sa rozhodli pre domovskú Spoko production.povedal frontman kapely Spoko Kramár.O kameru a strih sa postaral hosťujúci bubeník Martin Krestián, ktorý podľa Kramára odviedol skvelú prácu a odhodlanie, keď natáčal v zlom počasí, blate, špine, bez jedla a v malom kurníku spolu s agresívnym kohútom a sliepkami.priblížil Kramár.Skladbu si nahrali vo vlastnom štúdiu a o finálny zvuk a mastering sa postaral ďalší z bývalých spoluhráčov zvukár Pavol Fecik.uzavrel Kramár.Kapelavznikla roku 1997. Šesťčlenná formácia má na konte 6 albumov: Jeseň 2003 (2003), Na chate (2005), Kameň Papier Nožnice (2008), živák Lajfka (2010), Palec hore (2012), Best On 1997 – 2015 (2015).Okrem toho vydala DVD s názvom 13 životov / Live in Topfest (2010) a najnovšie CD a DVD Unplugged Live in Spišské Divadlo (2016).Medzi najznámejšie skladby skupiny patria - Mary, Honey Honey, Matura, Fajčiť treba, Profesor lásky, Čierny Biely, Televízne noviny, Za rodinu, Lovesong, Tangá, Analog Digital, Na čom záleží, Pridaj si ma, Som na*ebaný, Hit či Svokra.Kapela Smola a Hrušky momentálne pripravuje špeciálny koncertný program, ktorý odohrá v rámci výročného turné a dokončuje v štúdiu ďalšie nové single k novému albumu Čiernobiely, ktorý pokrstí 16. februára 2017 v bratislavskom Ateliéri Babylon spolu s exkluzívnymi hosťami a týmto odpáli začiatok 20 rokov tour.Smola a Hrušky patrí k najviac koncertujúcim slovenským kapelám a sú jedny z mála, ktorí prekročili hranicu 1000 odohraných koncertov a pokračuje, aj preto sa rok 2017 bude niesť v znamení osláv dvadsiatky spolu so svojimi fanúšikmi, ktorí kapele dávajú obrovskú energiu a lásku.