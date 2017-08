Smoliar Duda bude na Slovincov pripravený: Vieme, o čo hráme

Ondrej Duda Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 29. augusta (TASR) - Od EURO 2016 a následného prestupu z Legie Varšava do Herthy Berlín brzdí jeho sľubne sa rysujúcu futbalovú kariéru jeden zdravotný problém za druhým. Ondrej Duda pricestoval aj na pondelňajší zraz slovenskej reprezentácie pred dvojzápasom kvalifikácie MS 2018 so Slovinskom a Anglickom iba čerstvoz najnovšej patálie s členkom, ktorý si podvrtol na tréningu svojho tímu pred víkendovým bundesligovým zápasom s Borussiou Dortmund.Počas uplynulých dvanástich mesiacov si Duda pripísal na konto iba štyri súťažné štarty v drese Herthy, všetky ako striedajúci hráč. Minulú jeseň premaródoval celú. V zime sa hotoval na návrat, ale opäť ho zastavilo zranenie. Raz koleno, inokedy sval a teraz aj členok mu však nepokazili chuť do futbalu. "poznamenal Duda, ktorý v národnom tíme odohral 14 zápasov a strelil dva góly. Naposledy v júni v Litve, kde Slovensko vyhralo 2:1, absolvoval až 89-minútovú porciu.Napriek najnovšiemu zdravotnému problému Duda ubezpečil, že na septembrový dvojzápas je stopercentne pripravený. "Vyšetrenie nepreukázalo žiadne vážne poškodenie členka, môžem naplno trénovať. Čo sa týka zápasu so Slovinskom, naša predstava je jasná. Všetci vieme, o čo hráme. Máme to v našich rukách a chceme tento zápas zvládnuť k našej spokojnosti," uviedol Duda, podľa ktorého je prehra 0:1 z úvodu kvalifikácie v Ľubľane zabudnutá. Odvtedy Slováci vyhrali štyrikrát v rade a vyšvihli sa na 2. miesto tabuľky F-skupiny.Fanúšikovia a médiá v drvivej väčšine v súvislosti s dianím v F-skupine spomínajú boj Slovákov o druhé miesto, pravda, v prípade triumfu nad Slovinskom by mužstvo Jána Kozáka išlo do Anglicka reálne s ambíciou popasovať sa s najväčším favoritom skupiny o priamy postup.ponúkol svoj pohľad na situáciu v skupine Duda.Zraneniami sužovaný ofenzívny stredopoliar je večný optimista. Zranenia vníma ako súčasť svojej profesie,sa. "Stalo sa, čo sa asi malo stať. Neľutujem sa a ani doma nevyplakávam. Robím všetko pre to, aby sa mi zranenia vyhýbali. Snáď sa to celé skončilo a bude už len dobre. Čaká nás dlhá sezóna, ktorá sa ešte len začala. Verím, že príde rad aj na mňa a tréner bude rotovať zostavu. Som pripravený popasovať sa o miesto v tíme."