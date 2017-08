SMOLÍKOVÁ: Fico by mal vyvodiť zodpovednosť voči Richterovi

Na archívne snímke Eva Smolíková (SNS). Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 30. augusta (TASR) - Premiér Robert Fico by mal vyvodiť zodpovednosť aj voči ministrovi práce Jánovi Richterovi (obaja Smer-SD) rovnako, ako to urobil pri ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi (nom. SNS), ktorého vyzval na odchod z funkcie a ten skončí k 31. augustu. Nepriamo ho na to vyzvala podpredsedníčka SNS Eva Smolíková.uviedla v stanovisku.Národniari podľa vlastných slov nečakali, že práve tento minister stojí strane Smer-SD aj za pád vlády a za rozpad súčasnej koalície. Reagovali na dnešné vyjadrenia podpredsedu Smeru-SD Mareka Maďariča, ktorý povedal, žeSNS uvádza, že ak strana Smer-SD chceje to pre národniarov "vážny signál". Podľa strany Richter nemá kvality ministra, pre ktorého by mala vláda padnúť. Smolíková zároveň žiada ministra kultúry Maďariča, aby. Zároveň ho žiada, aby sa nevyjadroval k veciam, ktoré mu nepatria.uviedla Smolíková.Výhrady k ministrovi Richterovi spomínali poslanci SNS už pred pár dňami. Podľa niektorých médií mal na piatkovej (25.8.) Koaličnej rade žiadať Danko odchod ministra Richtera, premiér Robert Fico (Smer-SD) mal túto požiadavku odmietnuť. Danko reagoval tým, že SNS bude v parlamente hlasovať s opozíciou za jeho odvolanie.Predstavitelia Mosta-Híd, Smeru-SD ani SNS tieto informácie nepotvrdili ani nevyvrátili. Opozícia už oznámila, že vo štvrtok 31. augusta podá návrh na odvolanie Richtera z funkcie. Mimoriadne zasadnutie musí predseda parlamentu zvolať do siedmich dní od podania návrhu.