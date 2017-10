SMRŤ Z NEROZVÁŽNOSTI: Mladík zahynul pri predbiehaní kamióna

V ranných hodinách na ceste II. triedy medzi obcami Čáčov a Dojč v okrese Senica vyhasol vo štvrtok život 18-ročného motocyklistu z Plaveckého Mikuláša. Mladík jazdil smerom na Senicu a predchádzal kamióny. Foto: TASR - KR PZ v Trnave Foto: TASR - KR PZ v Trnave

Keď sa zaraďoval pred kamión, pravdepodobne si nevšimol v rovnakom smere idúce vozidlo Multicar, do ktorého zozadu narazil. Foto: TASR - KR PZ v Trnave Foto: TASR - KR PZ v Trnave

Motocyklista utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Foto: TASR - KR PZ v Trnave Foto: TASR - KR PZ v Trnave

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 19. októbra (TASR) - V ranných hodinách na ceste II. triedy medzi obcami Čáčov a Dojč v okrese Senica vyhasol vo štvrtok život 18-ročného motocyklistu z Plaveckého Mikuláša. Mladík jazdil smerom na Senicu a predchádzal kamióny.Keď sa zaraďoval pred kamión, pravdepodobne si nevšimol v rovnakom smere idúce vozidlo Multicar, do ktorého zozadu narazil. V dôsledku nárazu bol odhodený do protiidúceho Mercedesu. Motocyklista utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje aj za pomoci znalca z odboru cestná doprava. Informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová.Svoju úlohu pravdepodobne, ako uviedla, zohrala neprimeraná rýchlosť a nesprávne predchádzanie. Mladý muž jazdil na motocykli Suzuki 600, pričom nemal príslušné oprávnenie na motocykel s takýmto výkonom. Preto polícia apeluje na motocyklistov, aby dodržiavali predpisy a jazdili opatrne s ohľadom na jesenné podmienky na cestách.