Smrteľná meningitída ohrozuje najmä deti, dôležitý je rýchly zásah

llustračné foto Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Meningokoková meningitída spôsobuje ročne niekoľko detských úmrtí. Pri ochorení ide o čas, dôležitý je preto okamžitý zásah lekárov. Od začiatku ochorenia až po smrť môže uplynúť menej než 12 až 24 hodín.Chorobe podľahli tento rok štyri deti z Valkovne, Šumiaca (obe okres Brezno), Záhorskej Vsi a Dunajskej Stredy. Vlani to boli štyri deti a jeden dospelý z Galanty, Košíc, Spišskej Novej Vsi, a Popradu." povedala pre TASR hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Zuzana Drobová.Meningitída však niekedy prerastie do ďalších komplikácií spojených už so sepsou s možným zlyhaním celého organizmu.uviedla Drobová.Meningokok vyvoláva najmä hnisavé zápaly mozgových blán a meningokokovú sepsu – otravu krvi. Tento a minulý rok ochorelo celkovo na meningitídu rok asi 50 ľudí, dominuje najmä Prešovský kraj.Zápal mozgových blán je veľmi agresívny. Preto je nevyhnutná rýchla diagnostika i liečba. Prejavy na začiatku ochorenia ako vysoká teplota či zvracanie však nie sú vždy jednoznačné. Jasným znakom ochorenia je výskyt krvných výronov - petéchií.povedala Drobová.Ochorenie ohrozuje najmä deti do štyroch až piatich rokov, dospievajúcu mládež či ľudí žijúcich v komunitách. Pozor by si mali dať aj cestovatelia. Dá sa proti nemu očkovať, nie je to povinné a pacient si to hradí sám. Výskyt choroby nie je častý, preto podľa hygienikov netreba očkovať plošne.povedala Drobová. Ochorenie ročne postihne v priemere 25 až 30 ľudí.Meningokok je skrátený názov pre baktériu, ktorá sa odborne nazýva Neisseria meningitidis. Má tvar kávového zrna a ide o ľudský patogén. Prenáša sa len medzi ľuďmi kvapôčkovou infekciou – kašľom, nádchou, bozkávaním a iným úzkym kontaktom. Baktéria je citlivá na slnečné svetlo, dezinfekčné prostriedky aj vysychanie, na vzduchu rýchlo hynie, avšak dobre znáša nízke teploty.