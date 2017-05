SMS brány môžu zneužiť aj teroristi

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) - Falošné textové správy ako druh podvodného správania sa objavujú aj na Slovensku. „SMS identity spoofing“ alebo falšovanie údajov pri odosielaní textovej správy znamená, že esemesku možno poslať aj z cudzieho telefónneho čísla. Takýto spôsob komunikácie využívajú v zahraničí aj teroristi.Pre TASR to potvrdil Patrik Illith zo spoločnosti Drezzio.upozornil Illith s tým, že ide o podvod, ktorý si nevyžaduje veľké investície.vysvetlil Illith.V praxi to funguje tak, že telefónne číslo nie je potrebné autentifikovať, či je naozaj pravé, a tak sa dá odoslať textová správa z ľubovoľného čísla na svete.dodal Illith.Na konkrétny prípad falošných textových správ na Slovensku TASR upozornil Karol Martinka. „napísal Martinka.Policajný zbor (PZ) SR pripúšťa, že v prípade falošných textových správ môže ísť aj o trestný čin, nemá presné štatistické údaje, koľko takých prípadov už dostala na stôl a s akým výsledkom vyšetrovania. „uviedol pre TASR hovorca Prezídia PZ SR Michal Slivka, s tým, že každý prípad sa musí posúdiť individuálne.Podľa hovorkyne spoločnosti Orange Alexandry Piskunovej operátori disponujú technickými prostriedkami, ktoré dokážu zamedziť posielanie falošných esemesiek.povedala pre TASR Piskunová.Existujú aj prípady, keď si posielanie falošných esemesiek spôsobí samotný postihnutý, ak si do svojho smartfónu nechtiac stiahol nejaký vírus.konštatoval pre TASR hovorca Slovak Telekom pre korporátne záležitosti Peter Kimijan.Predísť problémom sa dá inštaláciou antivírusového programu do mobilu alebo návštevou servisného strediska, kde skontrolujú softvérové nastavenia.