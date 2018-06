SMS o odstávkach nevyužíva ani polovica odberateľov elektriny SSD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ružomberok 8. júna (TASR) – Odberatelia elektriny od Stredoslovenskej distribučnej (SSD) môžu dostávať bezplatné SMS o plánovaných odstávkach. Službu však zatiaľ nevyužíva ani polovica odberateľov, pričom je k dispozícii už od roku 2009. TASR informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš.Na území stredného Slovenska je približne 740.000 domácností a firiem, ktoré odoberajú elektrinu z distribučnej siete Stredoslovenskej distribučnej (SSD). Ak má dôjsť k plánovanej odstávke prúdu, väčšina z nich je odkázaná na informačné schopnosti svojho mesta alebo obce.uviedol Gejdoš.Je za tým bezplatná služba, ktorú SSD ponúka na svojom webe pre všetkých odberateľov v jej pôsobnosti. Ide o celý Žilinský, Banskobystrický a časť Trenčianskeho kraja, konkrétne okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava a Prievidza.Povinnosť informovať všetkých dotknutých zákazníkov o plánovanom prerušení distribúcie elektriny aspoň 15 dní vopred vyplýva energetikom zo zákona. Rozposielať denne stovky až tisícky listov do všetkých zasiahnutých domácností a firiem by však bolo nemožné.vysvetlil hovorca spoločnosti. Tie by mali informáciu následne sprostredkovať svojim obyvateľom.dodal.Najjednoduchší spôsob, ako sa dozvedieť o plánovanej odstávke elektriny priamo a s dostatočným časom na prípravu, je bezplatná registrácia odberateľov na internetovej stránke www.ssd.sk v časti Webkontakty. Okrem kontaktných údajov je k nej potrebný iba EIC kód odberného miesta. Nachádza sa na zmluve s dodávke elektriny, prípadne na faktúrach.vysvetlil riaditeľ sekcie Dispečingu v SSD, ktorá zodpovedá za vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach, Pavol Pekár. Zdôraznil, že služba funguje len v prípade plánovaných odstávok. Poruchy distribučnej siete sa predvídať nedajú. Tie vznikajú napríklad vplyvom extrémneho počasia alebo rôznych kolízií.Stránka www.ssd.sk ponúka aj aplikáciu Plánované odstávky. Vďaka nej si môžu odberatelia aj bez registrácie preveriť, kde všade sú aktuálne naplánované odstávky. V tomto prípade stačí zadať len názov mesta, obce alebo ulicu.