Smutná správa pre Slovensko: Zomrel Marián Varga

Vo veku 70 rokov zomrel legendárny slovenský hudobník Marián Varga. TASR to potvrdil hudobný expert a publicista Ľuboš Zeman.



Marián Varga, rodák zo Skalice, sa narodil 29. januára 1947. Od šiestich rokov navštevoval ľudovú školu umenia, neskôr bol žiakom Bratislavského konzervatória, kde študoval tri roky hru na klavíri u Romana Bergera a kompozíciu u Andreja Očenáša.



V lete 1967 prišiel do skupiny Prúdy. S ňou nahral v decembri 1968 v štúdiu Československého rozhlasu v Bratislave dnes už kultový album Zvonky, zvoňte. Na prvej platni skupiny Prúdy je Varga autorom deviatich skladieb. Po vydaní albumu zo skupiny odišiel a na jeseň 1969 založil prvú artrockovú kapelu v Československu, Collegium Musicum. Inšpiráciou pre neho bola anglická skupina Nice, keď si pozrel ich koncert v Prahe. Prvými nahrávkami skupiny Collegium Musicum boli v júli 1970 skladby Hommage á J. S. Bach a Ulica plná plášťov do dažďa. Nahrávali ich v štúdiu rozhlasu v Brne a vyšli na etikete vydavateľstva Panton ako prvá EP platňa. V roku 1971 vydali prvú LP platňu Collegium Musicum.

Od tohto obdobia repertoár skupiny pozostával prevažne z inštrumentálnych kompozícií, jednak interpretácií skladieb klasickej hudby autorov Bartóka, Haydna či Stravinského a vlastných skladieb, ktorých autorom bol práve Varga. Ešte v závere roku 1971 nahrali dvojalbum Konvergencie. Priebežne sa Varga venoval aj piesňovej tvorbe, v spolupráci s Pavlom Hammelom vydali päť albumov, medzi nimi Zelená pošta (1972) a Na druhom programe sna (1977). Varga je autorom scénickej hudby k viacerým televíznym a divadelným inscenáciám. Je autorom hudby k filmom Dušana Trančíka Amulet, Iná láska, Štvrtý rozmer, Víkend za milión. Spolu s Hammelom zložili hudbu do prvého slovenského muzikálu Cyrano z predmestia, ktorý mal premiéru 8. októbra 1977 na Novej scéne v Bratislave.





V roku 1979 sa zostava Collegia Musica rozišla. V ďalšom období existovala táto skupina iba ako príležitostná štúdiová formácia. Varga sa rozhodol pre sólovú dráhu. V poslednom období je známa jeho spolupráca aj koncertná činnosť s Moyzesovým kvartetom. Z jeho albumov po roku 2000 to sú Solo In Concert (2003), kompilácia Hommage á Marián Varga (2003) Marián Varga & Moyzesovo kvarteto (2006), CD a DVD Speak, Memory (2010). Z novembra 2011 je album Marián Varga a Noneto.



Prezident Andrej Kiska mu 13. januára 2015 udelil vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za prínos pre slovenskú kultúru v oblasti hudobného umenia. Krištáľové krídlo za rok 2016 za celoživotné dielo Marián Varga dostal tohto roku 29. januára.



Názov jubilejného koncertu na poctu tohto významného slovenského umelca, ktorý sa uskutočnil vo veľkej sále bratislavského Istropolisu 19. apríla bol Marián Varga 70.



V programe vystúpili legendárne Prúdy & Pavol Hammel, Collegium Musicum v zostave Fedor Frešo, František Griglák, Vladislav Šarišský, Cyril Zeleňák, Dušan Hájek, Rasťo Vacho, Peter Preložník. Hosťami koncertu boli David Koller, Miroslav Žbirka, Michael Kocáb, Janko Lehotský, Sima Martausová, Michal Kaščák, Andrej Šeban, Jozef Lupták, Longital, Silencio Club, Queer Jane a Pjoni.