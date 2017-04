Smutná správa: Zomrel etnograf Ján Olejník

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Poprad 24. apríla (TASR) – Vo veku nedožitých 96 rokov zomrel vo štvrtok 20. apríla etnograf a publicista Ján Olejník. Jeho meno je na Spiši späté najmä s tradičnou kultúrou, bol pri vzniku väčšiny folklórnych kolektívov v podtatranskej oblasti. Známy bol aj svojou publikačnou činnosťou.Etnograf a publicista Ján Olejník sa narodil 10. mája 1921 v Spišských Vlachoch. Študoval v Levoči a v Spišskej Novej Vsi. Pôsobil ako učiteľ na 17 školách v rôznych častiach Slovenska. Od 1. novembra 1949 bol riaditeľom Strednej školy v Hornom Smokovci a usadil sa vo Vysokých Tatrách. Od roku 1958 sa jeho pôsobiskom stala Výskumná stanica a Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, kde viedol etnografické oddelenie do roku 1985. Popri zamestnaní dokončil v roku 1961 štúdium etnografie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v roku 1966 získal doktorát z dejín umenia. V roku 1968 na Masarykovej univerzite v Brne získal vedeckú hodnosť kandidáta historických vied.Ako odborník na tradičnú kultúru, zozbieral množstvo dokumentačného materiálu, podieľal sa na mnohých scénických programoch vzniknutých festivalov. Od roku 1949 žil v podtatranskej oblasti. V rámci svojho bádania od Oravy, cez Liptov, Spiš až po Šariš, ale aj v poľskom Podhalí zbieral dostupný materiál, nahrával a filmoval s cieľom poukázať na niekdajší spôsob života v konfrontácii so súčasným spôsobom života. Spolupracoval s mnohými významnými osobnosťami kultúrneho, umeleckého ale i vedeckého života.Bohatá bola jeho publikačná činnosť, jeho bibliografia obsahuje 1181 záznamov, je spoluautorom 23 knižných monografií. V roku 2015 mu vyšla jeho posledná kniha s názvom Ľudový odev na južnom úpätí Vysokých Tatier.Úmrtie Jána Olejníka potvrdil riaditeľ Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Dalibor Mikulík. Práve v skanzene, ktorý je súčasťou Ľubovnianskeho múzea, je v drevenici z Jakubian sprístupnená pamätná izba v podobe pracovne etnografa. Vlani etnograf múzeu daroval svoju veľkú knižnicu, obrazy a rôzne zbierkové predmety.Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 2. mája o 11.00 h vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách.