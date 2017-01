Snahy o obmedzenie hotovosti v bežnom živote vyvolávajú u ľudí obavy

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf 29. januára (TASR) - Zrušenia hotovosti v Európe sa obávajú nielen konšpirační teoretici, ale aj bežní spotrebitelia. Hotovosť je nielen praktické platidlo, ale aj prostriedok úniku pred kontrolou štátu. Súkromné osoby, živnostníci aj firmy sa o to viac obávajú spochybňovania existencie hotovosti.Poprední svetoví ekonómovia, napríklad Kenneth Rogoff z USA, už dlhší čas žiadajú zrušenie hotovosti. Podľa nich len týmto spôsobom je možné posunúť úrokové sadzby viac do záporných oblastí a zhodnotiť úspory v matraci. Ako motív sa často uvádza boj proti daňovým únikom a trestnej činnosti. Často sa však úmyselne či neúmyselne zabúda na odstránenie veľkej časti súkromia.Obmedzenia sú citeľné už dnes a najmä v oblastiach, kde má štát priamy alebo nepriamy vplyv. Ako príklad uvádzajú denník Handelsblatt a časopis Wirtschaftswoche Commerzbank, kde 15 % vlastní štát. Tá na jeseň minulého roka zrušila predaj zlata za hotovosť. Podobný príklad je aj verejnoprávny rozhlas. Viaceré správne súdy odmietli sťažnosti od občanov, ktorí chceli svoje poplatky zaplatiť v hotovosti.Súdy argumentovali tým, že odmietnutie hotovosti je len minimálnym a obmedzeným zásahom do všeobecnej slobody konania. Toto obmedzenie je opodstatnené vzhľadom na nízku sumu poplatkov. Zároveň poukázali na to, že "". Mincí sa to netýka. So železnou pravidelnosťou to zdôrazňuje aj bankové združenie, pravdepodobne s cieľom ochrániť členské inštitúcie pred nevôľou zákazníkov." napísalo združenie vo februári 2013 a rovnaké formulácie použilo aj v apríli 2014, apríli 2016 a januári 2017. "" píše Handelsblatt.Bankové združenie však ide v poslednom období ešte o krok ďalej, keď umožňuje aj odmietanie bankoviek. Napríklad, obchody smú obmedziť prijímanie bankoviek, ak na to zákazníkov viditeľne upozornia. Použitá bankovka musí byť "", napísalo v najnovšom vyhlásení. "Znamená to, že prívrženci hotovosti nemajú v budúcnosti šancu? Podľa Handelsblattu by ešte nemali hádzať flintu do žita. Súdy rozhodli aj o tom, že dane sa síce nemôžu na daňovom úrade platiť v hotovosti, no poplatníci môžu svoju povinnosť zaplatiť tak, že hotovosť prinesú do lokálnej úverovej inštitúcie alebo niektorej z filiálok Bundesbanky.