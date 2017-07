SND: Aj tento rok je záujem o abonentné balíčky veľký

Nová budova SND Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 29. júla (TASR) - Aj tento rok je záujem o abonentné balíčky Slovenského národného divadla (SND) veľký. Na rozhodnutie využiť atraktívnu ponuku a rozhodnúť sa pre jednu z deviatich abonentiek majú priaznivci divadla už len do pondelka 31. júla. TASR informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.Deväť abonentných balíčkov reprezentuje tento rok umelecké osobnosti SND. S Mariánom Geišbergom je to Komediálny balíček s inscenáciami činohry a opery a navyše aj pripravovanými premiérami. Robert Roth pozýva na témy, ktoré nás dnes oslovujú doma i v súčasnej Európe - My a oni. Táňa Pauhofová stvárňuje na javisku SND mnoho zaujímavých hrdiniek a tak balíček Osudové ženy prezentuje práve ona. Novinky činohry uvádza najmladšia členka činoherného súboru Monika Potokárová. Popredné operné sólistky pozývajú na zážitky s hudbou a tancom: Eva Hornyáková je tvárou abonentného balíčka Operných a baletných premiér a Katarína Juhásová-Štúrová tvárou balíčka zahŕňajúceho diela majstra Pucciniho. S operným sólistom Pavlom Remenárom to budú Rozprávkové tajomstvá. Čoraz väčší záujem pútajú baletné predstavenia aj vďaka inšpirujúcej kampani Zaži vášeň – to je aj názov jedného z balíčkov s Ilincou Gribinceou a ďalší sólista Baletu SND Peter Dedinský dáva na výber balíček To, čo mám rád, uviedla Pažítková.Podľa jej ďalších slov novinka - balíček Exclusive ponúka možnosť zažiť večery v spoločnosti hviezd operného neba: charizmatický Ivan Magrí hosťuje v opere La traviata (27.10.), jeden z najlepších tenoristov súčasnosti Roberto Saccá v opere Židovka (3.12.) a dvojica našich operných pokladov Adriana Kučerová a Pavol Bršlík uvedie Predanú nevestu (20.5.2018).Abonentky ponúkajú viacero výhod, medzi nimi úsporu oproti bežnej cene vstupeniek až do výšky 20 percent, garanciu preferovaného miesta v hľadisku, individuálny prístup prostredníctvom vybraného pracovníka oddelenia predaja SND či možnosť zažiť atmosféru všetkých prvých premiér Opery a Baletu SND. Prenosnosť abonentky umožní jej využitie pre členov rodiny alebo známych, dodala.Abonentky si možno kúpiť v pokladnici novej budovy SND na Pribinovej do 31. júla a balíček Exclusive do 15. augusta. Abonentnú vstupenku si záujemcovia môžu zarezervovať na tel. +421 2 204 72 296, alebo prostredníctvom e-mailu: abonentky@snd.sk.