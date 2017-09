SND počas Dňa otvorených dverí odhalí návštevníkom divadelné tajomstvá

V novej budove Slovenského národného divadla otvorili dvere dokorán pre návštevníkov – zvedavých dospelákov i po dobrodružstve túžiaci drobizg, jednoducho pre divadelnú rodinu SND. Deň otvorených je v posledných rokoch už tradične pozvánkou do zákulisia, pripravená je autogramiáda aj inšpirujúce stretnutia s protagonistami činohry, opery i baletu SND, či možnosť vyskúšať si divadelné kostýmy. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 9. septembra (TASR) – Nová budova Slovenského národného divadla (SND) po roku dnes opäť otvorila dvere do všetkých priestorov, do ktorých sa návštevníci počas celého roka bežne nedostanú. Získajú odpovede na otázky, ako dlho sa po predstavení zmýva divadelný mejkap, o čom sa v zákulisí najviac klebetí, čo jedia účinkujúci na javisku pri predstieranej opulentnej hostine, ako dlho sa herci učia texty či ako dlho si ich pamätajú.Priaznivcov našej prvej divadelnej scény čakajú počas celého dňa stretnutia s hercami, tanečníkmi a spevákmi, nebude chýbať autogramiáda, obľúbené workshopy či prehliadka divadelných priestorov. V diskusii s režisérom Michalom Vajdičkom a dramaturgom Danielom Majlingom sa návštevníci dozvedia, ako vzniká divadelná inscenácia.Program doplní aj niekoľko predstavení, činohra uvedie inscenáciu Elity Jiřího Havelku v sále činohry a Esterházyho Mercedes Benz v štúdiu. Baletný súbor ponúkne jeden z najnavštevovanejších titulov, klasický balet P. I. Čajkovského Labutie jazero. Detských divákov prevedie moderátor a herec Martin Vanek svetom populárnych operných diel v premiérovom titule Z opery do opery.Otvorené pre verejnosť sú i priestory Umelecko-dekoračných dielní SND na Mliekárenskej ulici, ktoré ponúkajú výstavu kostýmov, workshopy i expozíciu kulís v maliarni.povedal pre TASR generálny riaditeľ SND Marián Chudovský.uviedla pre TASR riaditeľka centra marketingu Radoslava Stratená.