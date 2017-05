SND sa pripravuje na novú sezónu, spustilo predaj abonentiek

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. mája (TASR) - Slovenské národné divadlo spustilo predaj abonentiek na sériu vybraných predstavení činohry, opery a baletu v divadelnej sezóne 2017/2018. Záujemcovia si môžu vybrať z ponuky deviatich abonentných balíčkov, ktoré prezentujú umelecké osobnosti SND.Komediálny balíček (aj s Mariánom Geišbergom) ponúka inteligentnú zábavu z odkazu klasiky zo sveta opery i činohry, obsahuje päť titulov - Pucciniho Triptych, Mozartov Únos zo serailu, Shakespearove Veselé paničky windsorské, Timravin a Majlingov Bál a Smetanovu Predanú nevestu.Do balíčka My a oni (aj s Robertom Rothom) zostavovatelia vybrali prierez témami, ktorými žijeme my aj súčasná Európa. Je to skladačka inscenácií, ktoré vznikli špeciálne na objednávku Činohry SND - uznávaní zahraniční režiséri pracovali s pôvodnými slovenskými hrami a významní zahraniční autori zasa napísali hry pre slovenských režisérov. Tento balíček ponúka tituly - Esterházyho Mercedes Benz, Pišťankov Rivers of Babylon, Schulczovej a Olekšákových Rodákov, Studlarovu Túžbu po nepriateľovi a Weisovu hru Zo života ľudstva.Novinky činohry (aj s Monikou Potokárovou) ponúkajú deväť premiér - deväť pohľadov na klasiku, od Sofokla k Ibsenovi, od antiky k moderne i postmoderne. V balíčku je napríklad Shakespearov Richard III., Tolstého Vojna a mier, Camusov Cudzinec.Osudové ženy (aj s Táňou Pauhofovou) prinesú päť pohľadov na ženy, ktoré sa obetujú, ktoré bojujú za právo a spravodlivosť, ženy, ktorým nechýba tajomstvo, ktoré túžia naplniť svoj život materstvom. V zozname figuruje Bizetova Carmen, Halévyho Židovka, Ibsenova Heda Gablerová, Sofoklova Antigona, Pucciniho Tosca.Abonentný balíček Premiéry opery a baletu (aj s Evou Hornyákovou) tvorí créme de la créme z tvorby opery a baletu - spoločný operno-baletný projekt s hudbou francúzskeho impresionistu Mauricea Ravela, večer legendárneho Borisa Eifmana, veľkolepý balet Esmeralda, operetu Poľská krv, vzrušujúcu Toscu a rozprávkového Sadka.V ponuke ďalej figuruje balíček Puccini (aj s Katarínou Juhásovou-Štúrovou), v ktorom nechýba rozprávka o krutej princeznej pre dospelých Turandot, život umelcov pod strechami Paríža v nekonvenčnej Konwitschného réžii Bohémy, po prvý raz v SND kompletne uvádzaný Triptych a Tosca. Režijné nie tradičné pohľady na tvorbu majstra silných dramatických príbehov v interpretácii popredných domácich i hosťujúcich sólistov.Balíček Rozprávkové tajomstvá (aj s Pavlom Remenárom) ponúkne osvedčené operné a baletné lahôdky s moderátorom Martinom Vanekom. Od septembra k nim pribudne putovanie Z opery do opery. Do baletu sa vráti Popolvár a Snehulienka a sedem pretekárov.K dispozícii je tiež abonentný balíček - To, čo mám rad (aj s Petrom Dedinským), v ktorom si diváci môžu sami vyskladať to, čo uprednostňujú z ponuky vyše štyridsiatky titulov, a Zaži vášeň (aj s Ilincou Gribinceou), abonentný súbor zložený s baletov Romeo a Júlia, Giselle, Slovenské tance, večer Nižinskij: Boh tanca a stretnutie s tvorbou Borisa Eifmana.Abonentky SND sú dostupné do 31. júla v pokladnici v novej budove divadla každý pracovný deň od 09.00 do 16.00 h, infolinka +421 2 204 72 296 alebo www.snd.sk/vstupenky/abonentky, kde je zverejnený aj podrobný rozpis ponúk v jednotlivých balíčkoch.TASR informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.