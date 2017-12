SND uvedie na úvod nového roka národnú operu Krútňava

Snímka z opery Krútňava v Slovenskom národnom divadle. Foto: snd.sk Foto: snd.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) – Národná opera Eugena Suchoňa Krútňava sa vracia do repertoáru Opery SND vždy pri výnimočných príležitostiach. V roku 2016 to bolo Predsedníctvo našej krajiny v Rade EÚ, v januári 2018 zasa vstupujeme do roku, kedy si pripomíname 25 rokov samostatnosti Slovenskej republiky. Krútňavu uvádza SND aj pri tejto príležitosti už 4. januára. Pod taktovkou Dušana Štefánka hlavné postavy stvárnia Mária Porubčinová (Katrena), Miroslav Dvorský (Ondrej) a Jozef Benci (Štelina).Eugen Suchoň sa inšpiroval novelou Mila Urbana Za vyšným mlynom. Spolu s ďalšou významnou osobnosťou našej hudobnej kultúry Štefanom Hozom napísali libreto o živote slovenskej dediny po 1. svetovej vojne. Nie je to však opera „folklórna“, je to dráma hriechu a trestu s obrazmi radosti i pokánia, príbeh ponurý i hrdý, príbeh lásky i nenávisti, ktorý je vo svojej podstate drámou svedomia, hľadajúceho útočisko v oslobodzujúcej viere v Boha. Táto téma prekážala vtedajšej „vrchnosti“, a tak zasiahla cenzúra. K pôvodnej verzii sa tvorcovia mohli vrátiť až v šesťdesiatych rokoch minulého storočia.Krútňava mala premiéru 10. decembra 1949 a odvtedy patrí medzi naše najhranejšie operné diela. V zahraničí uviedli Krútňavu vo vyše dvadsiatich operných domoch, väčšinou pod názvom Katrena. V USA v roku 1979 sa na premiére na Michiganskej univerzite zúčastnil aj Eugen Suchoň. Tam dielo zaznelo pod názvom The Whirlpool so sólistami z newyorskej Metropolitnej opery – Katrenu spievala Alexandra Hunt a Štelinu Giorgio Tozzi.Súčasnú inscenačnú podobu dal opere Krútňava v SND filmový mág Juraj Jakubisko, premiéra tejto inscenácie bola 9. decembra 1999. Ako režisér uvádza v bulletine, jeho zámerom bolo dielo odfolklorizovať, nie však „modernizovať.hovorí Jakubisko. „Aj keď sa v Krútňave prechodne vzdávam svojich filmárskych trikov, pokúšam sa vytvoriť emóciu divadelnými prostriedkami, ktoré majú v konečnom dôsledku rovnakú silu oslovenia ako film. Podobne ako vo svojich filmoch, vychádzajúcich z magického realizmu, chcem i v Krútňave sprostredkovať divákovi taký pohľad na minulosť národa, ktorý je reálny a zároveň snový, odkrývajúci nitky viažuce minulosť s prítomnosťou. Chcem dielo rozospievať ako krásny mýtus o človeku, ktorý žije v súlade s prírodou a Bohom“.Mravné posolstvo diela umocňuje hudba inšpirovaná slovenskou ľudovou piesňou a majstrovstvom Eugena Suchoňa. Opera SND ho uvádza ako hold slovenským národným tradíciám, ale aj tvorbe Eugena Suchoňa, ktorého 110. výročie narodenia a 25 rokov od úmrtia si v roku 2018 slovenská verejnosť pripomína.Ponáhľajte sa do Bratislavy na Krútňavu, takto napísala svoj príspevok o Bratislave v britskom denníku Financial Times v septembri 2016 absolventka Oxfordu, kritička Hannah Nepil. Upozornila na jedinečnosť spracovania námetu i mimoriadne hudobné kvality národnej opery Eugena Suchoňa.TASR informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.