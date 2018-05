SND uvedie premiéru opery Tosca, otvára ňou festival Eurokontext.sk

Na snímke operná speváčka Maida Hundelingová počas tlačovej konferencie Slovenského národného divadla k premiére inscenácie Giacomo Puccini Tosca 31. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 31. mája (TASR) – Opera Slovenského národného divadla uvedie v sobotu 2. júna v novej divadelnej budove premiéru opery Tosca talianskeho autora Giacoma Pucciniho. Druhá premiéra je na programe v nedeľu 3. júna.Režisérom inscenácie je Martin Bendík, dielo hudobne naštudoval Rastislav Štúr, ktorý s Martinom Leginusom je aj dirigentom inscenácie. Dramaturgom je Pavol Smolík, scénu navrhol Juraj Fábry, kostýmy Ľudmila Várossová, zbormajstrom je Ladislav Kaprinay.V jednotlivých postavách účinkujú Jolana Fogašová, Maida Hundeling, Miroslav Dvorský, Boldizsár László, Ján Ďurčo, Alexander Krasnov, Sergj Tolstov, František Ďuriač, Filip Tůma, Martin Malachovský, Juraj Peter, Ján Babjak, Ivan Ožvát, Dmytro Dubrovsky, Martin Ešek, Martin Smolnický, Adam Poničan, Hugo Pavelka, Matúš Fülöp, spoluúčinkuje Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej, Orchester a zbor Opery SND.V opere Tosca sa spevácka hviezda Floria Tosca dostáva pre nepriaznivé okolnosti do rúk sadistického šéfa tajnej polície, baróna Scarpiu. Ten za oslobodenie jej milého, maliara Cavaradossiho, žiada maximálnu cenu – jej česť. Puccini tento vypätý dramatický konflikt zobrazuje strhujúcim hudobným jazykom, ktorý svojou emocionalitou a melodickou krásou dobýja srdcia divákov na celom svete už viac ako sto rokov. I dnes je jeho dielo stále aktuálne, vzrušujúce a provokujúce obe strany divadelného priestoru, javisko i hľadisko k novým stretnutiam. Giacomo Puccini je autorom, ktorý krutý svet násilia, nenávisti a sebeckých vášní, ale i svet lásky až za hrob zobrazuje s nevšednou dramaturgickou rafinovanosťou. Jeho svet nie je svetom veľkej politiky ani romantických ideálov oslobodenia človeka. Je to svet psychologickej drobnokresby, zložitý svet vzájomných vzťahov malých i veľkých ľudských príbehov, uvádza v bulletine dramaturgia opery.Svetová premiéra sa uskutočnila 14. januára 1900 v Teatro Costanzi v Ríme. Slovenské národné divadlo ju uvádza po 11. raz. Prvú premiéru mala 27. marca 1920 a mala osem repríz. Najúspešnejšou bola ôsma premiéra 2. júna 1973 so 102 reprízami. Desiaty návrat na scénu sa uskutočnil 14. júna 1997.uviedol pre TASR dramaturg Pavol Smolík.Premiérou opery Tosca otvára naša prvá scéna piaty ročník Festivalu európskeho divadla SND Eurokontext.sk, ktorý uvedie v júni pozoruhodné inscenácie z oblasti hudobnodramatického a tanečného divadla.