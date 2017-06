SND uvedie v premiére pôvodnú hru o súčasnej slovenskej spoločnosti

Na snímke herec Jozef Vajda počas tlačovej konferencie k pripravovanej premiére inscenácie Rodáci v novej budove Slovenského národného divadla, 1. júna 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Korian Foto: TASR - Jakub Korian

Bratislava 1. júna (TASR) – Činohra Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave finišuje s prípravou hry Rodáci. Jej premiéra sa uskutoční 3. a 4. júna so zámerom čo najviac spoznať súčasnú slovenskú spoločnosť.na dnešnej tlačovej konferencii uviedol riaditeľ Činohry SND Roman Polák.Podľa dramaturgičky SND Dariny Abrahámovej je to modelová občianska hra, keď sa v dedinskej telocvični pri cvičení stretávajú ženy a v tomto priestore sa ventilujú aj ich súkromné vzťahy či politické a iné názory. Niektorí sú šťastní, iní frustrovaní, ktorí šíria vírus napätia. Vznikajú vážne až dramatické momenty, ktoré sa striedajú s vtipnými situáciami.povedala autorka textu Valeria Schulczová, ktorá hru napísala s Romanom Olekšákom. Ten pripomenul, že prežívame krízu slobody aj všetkých hodnôt a so slobodou jednotlivca sa treba naučiť zaobchádzať." dodal Olekšák.Nemecký režisér Köhler sa zdôveril, že príprava hry bola pre neho určité dobrodružstvo a výnimočné predstavenie s 18 hercami, čo nie je bežné na jednom javisku. Zaujala ho téma v čase rozpadu európskych hodnôt, keď sa stavajú múry, narastá pravicový extrémizmus a ľudia sa boja cudzincov.prezradil Jozef Vajda.Okrem neho hrajú Anna Javorková, Zuzana Fialová, Gabriela Dzuríková, Diana Mórová, Jana Oľhová, Petra Vajdová a ďalší členovia SND.