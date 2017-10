SND v premiére uvedie Shakespearovu komédiu o záletnom Falstaffovi

Na snímke vľavo herec Jozef Vajda (Frank Ford) a vpravo prekladatel Ľubomír Feldek počas tlačovej konferencie k premiére nového naštudovania komédie Williama Shakespeara "Veselé paničky Windsorské" v Činohre Slovenského národného divadla v Bratislave 26. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 26. októbra (TASR) – Činohra Slovenského národného divadla (SND) pripravuje hru Williama Shakespeara Veselé paničky windsorské. Jej premiéra bude v historickej budove SND v sobotu a nedeľu 28. a 29. októbra.uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ SND Marián Chudovský.Je to legendárna hra autora, ktorú už SND malo v rôznych obmenách v repertoári v rokoch 1954, 1958, 1963 a 1998. Teraz sa po takmer 20 rokoch vracia prvýkrát v preklade Ľubomíra Feldeka a réžii Petra Mikulíka.prezradil Feldek, ktorý preložil veľa hier tohto slávneho anglického autora.konštatoval dramaturg Peter Kováč.Pre scénografa Jozefa Cillera bola fyzická a psychická radosť pracovať na tejto inscenácii:V hlavnej postave rytiera Johna Falstaffa sa predstaví Marián Geišberg. Ďalší účinkujúci sú Diana Mórová, Gabriela Dzuríková, Jozef Vajda, Ján Gallovič, Ľuboš Kostelný, Ján Koleník, František Kovár, Daniel Fischer, Zuzana Kocúriková, Ivan Vojtek a iní herci. Kostýmy navrhol Peter Čanecký a masky Juraj Steiner. Hudbu zložil Vladislav Šarišský.Túto komédiu vraj Shakespeare napísal na popud kráľovnej Alžbety, ktorá si želala vidieť korpulentného rytiera Falstaffa, vedľajšiu postavu z hier Henrich IV. a Henrich V., v komickej úlohe oklamaného donchuana. V klasickej shakespearovskej komédii o záletnom rytierovi Falstaffovi upletenej z viacerých dejových línií sir John Falstaff vyrástol z vedľajšej postavy na hlavnú. V dejinách divadla je to výnimočná kariéra.Milý dobrodruh a krčmový povaľač, ktorý stratil priazeň kráľa, si totiž vymyslí neuveriteľný plán, že súbežne zvedie dve poctivé občianky mestečka Windsor, pani Fordovú a pani Pageovú, aby sa tak dostal k financiám ich pomerne bohatých manželov. Okrem toho, že márnomyseľný Falstaff preceňuje svoj výzor a podceňuje vek, do jeho plánu vkĺzne aj ďalšia chybička – o jeho úmysloch sa rýchlo dozvedia obe ženy, ba aj ich manželia. Ženy sa chcú Falstaffovi právom pomstiť, a preto naoko prijmú jeho ponuku. Záletný Falstaff zakaždým vlezie do pripravenej pasce, ale na poslednú chvíľu sa mu vždy podarí uniknúť z pazúrov žiarlivého manžela, ktorý sa preto niekoľkokrát zosmiešni.