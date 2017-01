Sneh na juhu Talianska si vynútil odklad volieb a zatvorenie tovární

Na snímke snehom pokryté svahy sopky Vezuv z pohľadu z vykopávok Pompejí v talianskom Neapole 6. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 9. januára (TASR) - Rekordne nízke teploty vo väčšine regiónov stredného a južného Talianska si dnes vynútili zatvorenie škôl a tovární, zároveň museli byť odložené komunálne voľby.Husté sneženie a zľadovatené komunikácie spôsobili, že komunálne voľby odložili v niekoľkých menších aj veľkých mestách v regiónoch Molise a Apúlia, pričom predstavitelia úradov naliehali na obyvateľov, aby zostali doma.V stredotalianskom regióne Abruzzo zatvorili mnohé továrne vrátane automobiliek Sevel (divízia koncernov PSA Peugeot Citroën a Fiat) a Honda, pričom školáci museli zostať doma vo viacerých okresoch v južnej Kalábrii, Molise a Apúlii.vysvetlila meteorologička Serena Giacominová z meteorologickej služby Meteo.it.dodala.Talianske médiá informovali, že od minulého piatka zomrelo v dôsledku teplôt pod bodom mrazu osem ľudí, hoci talianska vláda uviedla, že neboli potvrdené žiadne úmrtia zapríčinené studeným počasím.V regióne Abruzzo očakávajú v nasledujúcich 12 až 18 hodinách ďalšie snehové zrážky, zároveň so severným vetrom so silou víchrice a tiež vysokými vlnami v južných regiónoch Basilicata, Kalábria, Kampánia, Molise, Apúlia a Sicília. Uviedla to meteorologická služba talianskych vzdušných síl.Studené počasie v Taliansku podľa očakávania potrvá do polovice týždňa, napísala služba Meteo.it.