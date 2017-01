Sneh poľadovica, povodne. Kalamita na cestách pokračuje

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. januára (TASR) - Husté sneženie, kalamita, povodeň, snehové jazyky a záveje či poľadovica. Na to všetko upozorňuje vodičov Slovenská správa ciest (SSC) na svojej webstránke.upozorňuje SSC.Silné sneženie s dohľadnosťou do 100 metrov je v lokalitách Iliašovce, Batizovce, Švábovská Stráň a Poprad-letisko. Snehové jazyky a záveje sa tvoria na cestách v okresoch Svidník, Michalovce, Sobrance, Myjava, Tatranská Štrba, Prešov, Sabinov, Tvrdošín, Námestovo, Stará Ľubovňa, Zvolen a v okolí Bukovej.Cestári tiež informujú, že všetky sledované diaľnice a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy, povrch vozoviek na západe územia je zväčša mokrý, inde prevažne pokrytý vrstvou utlačeného alebo čerstvého snehu do troch centimetrov (cm).Na cestách nižších kategórií v okolí Banskej Bystrice, Starej Ľubovne, Rimavskej Soboty, Turčianskych Teplíc a Bardejova do piatich cm a na Liptove, Orave a v okolí Žiaru nad Hronom do päť až desať cm. Na ceste II/512 Oslany - Cerová je miestami zľadovatený sneh do jedného cm.Neprejazdná je cesta II/555 Kráľovský Chlmec - Veľké Kapušany, kde sú napadané stromy. Pre husté sneženie a silný vietor je uzatvorená cesta III/3061 Štrba - Šuňava. Snehové reťaze je nutné použiť na ceste II/584 v úseku Srdiečko - Bystrá pre všetku dopravu.