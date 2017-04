Snehová pokrývka sa stabilizuje, na horách je lavínové nebezpečesntvo

Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Liptovský Hrádok 23. apríla (TASR) - Vo Vysokých a Západných Tatrách je aj dnes zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Nízkych Tatrách a Malej Fatre je miernejší druhý stupeň a vo Veľkej Fatre je riziko uvoľnenia lavín malé, prvý stupeň. TASR o tom informoval Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.I keď nový sneh z poslednej periódy sneženia sadá a snehová pokrývka sa pomaly stabilizuje, v najvyšších polohách ešte nie je dostatočne zviazaný s podkladovou vrstvou.upozornil.Dnes k nám bude prúdiť chladný morský vzduch od severozápadu. Ráno na horách bolo zamračené, hmlisto s občasným slabým snežením. Mierne sa ochladilo s rannými teplotami od mínus 12 do plus jedného stupňa Celzia. Na hrebeňoch prevládal silný severozápadný vietor do desať, v nárazoch do 25 metrov za sekundu. "" dodal lavínový špecialista.