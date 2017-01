Snehové jazyky môžu potrápiť vodičov na západe a severe Slovenska

Bohatá snehová nádielka v Košiciach v sobotu 14. januára 2017. Foto: FOTO TASR - František Iván Foto: FOTO TASR - František Iván

Výstraha SHMÚ Foto: www.shmu.sk Foto: www.shmu.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. januára (TASR) - Na cestách západného a severného Slovenska sa počas dnešného dňa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.Meteorológovia upozorňujú aj na intenzívne sneženie. To dnes zasiahne najmä východné Slovensko. Na krajnom východe a v Košiciach podľa SHMÚ môže padnúť 35 až 50 centimetrov nového snehu. V ďalších okresoch východného Slovenska to môže byť 20 až 40 centimetrov snehu. Intenzívne sneženie zasiahne počas dnešného dňa aj Bratislavu. Tu očakávajú meteorológovia tri až šesť centimetrov nového snehu.V okresoch Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa zas počas dnešnej noci môžu teploty vzduchu klesnúť na -15 až -16 stupňov Celzia