Snehové správy: Do Bachledovej doliny chodí nová autobusová linka

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko

30. 12., Veľká Rača - Oščadnica, vianočný goralský gastrodeň

31. 12., Kubašok – Spišské Bystré, nočné lyžovanie do 23.30 hod. s ohňostrojom

31. 12., Snowparadise Veľká Rača, Silvester 2016, nočné lyžovanie, diskotéka, ohňostroj

31. 12., Ski Čertov – Lazy pod Makytou, nočné lyžovanie do 23.30 hod., grilovačka na svahu

31. 12., Jahodná, nočné lyžovanie 21.00 – 2.00 hod., ohňostroj, novoročný prípitok, kapustnica

31.12., Drienica, nočné lyžovanie do 24.00 hod.

Lyžiarske podmienky



Nízke Tatry

Selce - Čachovo 30 - 60 cm veľmi dobré

Čertovica - STIV 20 - 40 cm veľmi dobré

Donovaly 30 - 50 cm veľmi dobré

Chopok juh - Srdiečko 10 – 30 cm veľmi dobré

Chopok juh - Kosodrevina 10 – 40 cm obmedzené

Chopok sever 10 – 50 cm veľmi dobré

Mýto pod Ďumbierom 30 - 40 cm veľmi dobré

Opalisko - Závažná Poruba 30 - 60 cm veľmi dobré

Pavčina Lehota 20 - 60 cm veľmi dobré

Polomka - Bučník 20 - 45 cm veľmi dobré

Ski Telgárt 40 - 50 cm veľmi dobré

Skicentrum Čertovica 20 - 40 cm veľmi dobré

Tále 60 cm veľmi dobré

Vyšná Boca - Bačova roveň 50 cm dobré



Vysoké Tatry

Tatranská Lomnica 70 cm veľmi dobré

Štrbské Pleso 50 cm veľmi dobré

Dolný Smokovec - Pod lesom 30 cm veľmi dobré

Kubašok - Sp. Bystré 50 cm veľmi dobré

Snowpark Lučivná 50 cm veľmi dobré

Svit - Lopušná dolina 30 cm veľmi dobré

Podbanské SKI 15 cm dobré



Západné Tatry

Roháče - Spálená dolina 90 - 110 cm veľmi dobré

Zuberec - Janovky 60 - 100 cm veľmi dobré

Skicentrum - Žiar - Dolinky 50 cm veľmi dobré



Belianske Tatry

Ski Bachledova 60 - 70 cm veľmi dobré

Bachledova - DENY 60 cm veľmi dobré

Skicentrum Strednica - Ždiar 50 cm veľmi dobré

Strachan Ski Centrum - Ždiar 50 - 100 cm veľmi dobré

Ski Monkova dolina 70 cm veľmi dobré



Veľká Fatra

Jasenská dolina 50 - 70 cm veľmi dobré

Ružomberok - Malinô Brdo 20 - 30 cm dobré



Malá Fatra

Vrátna - Paseky 45 - 90 cm veľmi dobré

Winter park MARTINKY 50 cm veľmi dobré

Snowland Valčianska dolina 60 - 70 cm veľmi dobré

Fačkovské sedlo - Kľak 55 - 65 cm veľmi dobré

Športcentrum Lučivná BLVI 30 - 50 cm veľmi dobré



Strážovské vrchy

Čičmany 50 cm veľmi dobré



Kremnické vrchy

Krahule 40 - 50 cm veľmi dobré

Králiky 50 - 60 cm veľmi dobré

Skalka arena 30 - 50 cm veľmi dobré

Ski TMG Remata 70 - 80 cm veľmi dobré



Štiavnické vrchy

Salamandra Resort 60 cm veľmi dobré



Veporské vrchy

Ski Resort - Hotel Royal Látky 45 cm veľmi dobré

Ski Centre Košútka - Hriňová 30 - 40 cm veľmi dobré



Stolické vrchy

Skicentrum Kokava - línia 40 - 50 cm veľmi dobré

Vyšná Slaná - Július 40 - 50 cm veľmi dobré



Vtáčnik

Ski Blanc Ostrý Grúň Kollárová 35 cm veľmi dobré



Pohronský Inovec

Ski centrum Drozdovo 50 cm veľmi dobré



Považský Inovec

Skipark Kálnica 20 - 30 cm dobré

Bezovec 25 cm veľmi dobré



Malé Karpaty

Pezinská Baba 10 - 40 cm dobré

Zochova chata - Piesok 25 cm dobré



Biele Karpaty

Ski Land Stará Myjava 50 - 60 cm veľmi dobré



Javorníky

Ski Centrum Kohútka 20 - 60 cm veľmi dobré

Čertov - Lazy pod Makytou 30 - 40 cm veľmi dobré

Ski Makov 35 - 45 cm veľmi dobré

Ski Ráztoka - Horná Maríková 50 cm veľmi dobré



Kysucké Beskydy

SNOWPARADISE Veľká Rača 30 - 45 cm veľmi dobré

Športcentrum Oščadnica 50 cm veľmi dobré



Kysucká vrchovina

Snow Sun Vadičov 40 cm veľmi dobré



Oravské Beskydy

Orava Snow - Oravská Lesná 50 - 60 cm veľmi dobré



Oravská Magura

Ski Krušetnica 40 - 60 cm dobré

SKI PARK Kubínska hoľa 50 - 80 cm veľmi dobré

Ski Zábava - Hruštín 50 - 60 cm veľmi dobré

Racibor - Oravský Podzámok 30 - 50 cm veľmi dobré



Skorušinské vrchy

Ski centrum Nižná Uhliská 45 cm veľmi dobré

Ski Vitanová Vrchdolinky 50 - 70 cm veľmi dobré



Pieniny

Litmanová 40 - 50 cm veľmi dobré



Levočské vrchy

Resort Levočská dolina 50 cm veľmi dobré



Spišská Magura

Skipark Vyšné Ružbachy 65 - 75 cm veľmi dobré



Volovské vrchy

Kavečany 30 - 40 cm veľmi dobré

Jahodná 35 - 45 cm veľmi dobré

Poráč - Brodok 30 cm veľmi dobré

Relax Center Plejsy 40 cm veľmi dobré



Slovenský raj

Ski Gugel Mlynky 30 - 55 cm dobré

Vernár Studničky 40 cm veľmi dobré



Čergov

Drienica 40 cm veľmi dobré

Fričkovce 20 - 30 cm dobré



Nízke Beskydy

Makovica - Nižná Polianka 40 - 70 cm veľmi dobré

Alpské strediská

Rakúsko

Flachau 40 – 100 cm veľmi dobré

Göstling - Hochkar 30 - 50 cm dobré

Hinterstoder 25 – 55 cm dobré

Hintertux 25 – 105 cm dobré

Hochficht 50 cm veľmi dobré

Hochfuegen 0 – 30 cm dobré

Ischgl 0 – 40 cm dobré

Kaunertal 15 – 95 cm dobré

Kitzbuehel a Kirchberg 50 – 55 cm dobré

Kitzsteinhorn – Maiskogel 25 – 80 cm dobré

Obergurgl - Hochgurgl 10 – 65 cm dobré

Schladming Dachstein 0 – 100 cm dobré

Soelden 10 – 155 cm dobré

Stubai 5 – 90 cm dobré

Zauberberg Semmering 30 - 40 cm dobré

Zell am See – Kaprun 30 – 80 cm dobré



Švajčiarsko

Davos Klosters 0 – 25 cm dobré

Matterhorn Ski Paradise 0 – 105 cm dobré

Saas-Fee 5 – 115 cm dobré

Verbier 10 – 80 cm dobré



Francúzsko

Chamonix Mont-Blanc 0 – 100 cm dobré

Tignes 40 - 140 cm dobré

Val d'Isére 35 – 135 cm dobré

Val Thorens 60 – 135 cm dobré



Taliansko

Bormio 0 - 45 cm dobré

Courmayeur 15 - 80 cm dobré

Livigno 5 - 50 cm dobré

Madonna di Campiglio 0 - 35 cm dobré

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. decembra (TASR) - Posledné dni tohto roka čakajú na návštevníkov našich stredísk veľmi dobré lyžiarske podmienky. Zimné počasie prinieslo na slovenské zjazdovky nové centimetre prachového snehu – najmä na sever Slovenska, kde za posledné dva dni nasnežilo 20 cm. Snehová vrstva sa tak vo viacerých lokalitách zvýšila o 5 až 10 cm.Na juhozápade Slovenska dosahuje výška snehu 25 cm, v ďalších lokalitách sa na svahoch nachádza zväčša 30 až 60 cm snehu, v niektorých severnejších strediskách i viac.Napríklad na Roháčoch je 90 až 110 cm snehu, v Ski Bachledovej 60 až 70 cm, Fačkovské sedlo hlási 55 až 65 cm snehu, Ski Vitanová 50 až 70 cm, Pavčina Lehota 20 až 60 cm snehu. V prevádzke je takmer 100 stredísk. Na Silvestra bude vo viacerých areáloch predĺžené večerné lyžovanie do polnoci a koniec roka oslávia ohňostrojom.Lyžiari cestujúci do Bachledovej doliny v Ždiari v okrese Poprad môžu využívať novú dopravu. Z Kežmarku, Veľkej Lomnice, Starej Lesnej a Tatranskej Kotliny majú k dispozícii skibus. Funguje ako pravidelná autobusová linka s odchodom o 7.45 h z Kežmarku, spätná jazda je o 14.45 h z Bachledovej doliny."Autobus má 45 miest na sedenie a podľa stanoveného rozvrhu bude premávať každý deň až do 11. marca 2017," informovala marketingová špecialistka z lyžiarskeho strediska Bachledka Ski&Sun Martina Múdra.Lyžovanie by sa tak podľa jej slov mohlo stať dostupnejším športom pre tých, ktorí nevlastnia auto či vodičský preukaz, ale aj pre študentov, dôchodcov či rodiny. "Dúfame, že sa nám i takto podarí zvýšiť záujem ľudí o zimné športy a vytiahneme ich do prírody na zasnežené svahy hôr," dodala.Pre klientov lyžiarskeho strediska bude doprava vrátane prepravy lyží a snoubordov bezplatná. Linku bude financovať stredisko s príspevkom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry - Spiš - Pieniny.Na alpských zjazdovkách prevládajú dobré lyžiarske podmienky. Snehová vrstva sa za posledné dni vo vyšších polohách podvihla o 10 cm. Otvorená je už väcšina alpských lyžiarskych oblastí – viac ako 300. Semmering v Dolnom Rakúsku hlási 30 až 40 cm snehu, v tejto časti sa lyžuje aj v strediskách Annaberg, Göstling – Hochkar a Oetscher – výška snehovej vrstvy dosahuje 35 až 60 cm, podobne ako v hornorakúskych strediskách.