Snehové správy: Dobré podmienky sú i pre bežecké lyžovanie

Ľudia sa lyžujú na hrebeni pohoria Troodos 3. januára 2017. Studený front, ktorý zasiahol stredomorský ostrov Cyprus, priniesol výdatné dažde a v horách husté sneženie a nízke teploty. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lyžiarske podmienky



Nízke Tatry



Selce - Čachovo 45 - 60 cm veľmi dobré

Čertovica - STIV 20 - 40 cm veľmi dobré

Donovaly 50 - 60 cm veľmi dobré

Chopok juh - Srdiečko 10 – 30 cm veľmi dobré

Chopok juh - Kosodrevina 10 – 40 cm dobré

Chopok sever 10 – 55 cm veľmi dobré

Krpáčovo 60 cm veľmi dobré

Mýto pod Ďumbierom 50 - 60 cm veľmi dobré

Opalisko - Závažná Poruba 30 - 60 cm veľmi dobré

Pavčina Lehota 20 - 60 cm veľmi dobré

Polomka - Bučník 30 - 55 cm veľmi dobré

SKI PARK Liptovská Teplička 60 - 90 cm veľmi dobré

Ski Telgárt 50 - 65 cm veľmi dobré

Skicentrum Čertovica 50 cm veľmi dobré

Šachtičky 20 - 45 cm veľmi dobré

Tále 60 cm veľmi dobré

Vyšná Boca - Bačova roveň 30 - 50 cm veľmi dobré



Vysoké Tatry



Tatranská Lomnica 70 -140 cm veľmi dobré

Štrbské Pleso 70 - 80 cm veľmi dobré

Dolný Smokovec - Pod lesom 30 cm veľmi dobré

Kubašok - Sp. Bystré 50 - 60 cm veľmi dobré

Snowpark Lučivná 55 cm veľmi dobré

Svit - Lopušná dolina 30 - 50 cm veľmi dobré

Podbanské SKI 25 - 40 cm dobré

Ski - Tatrasvit - Lopušná dolina 40 - 50 cm veľmi dobré

Starý Smokovec 70 cm veľmi dobré



Západné Tatry



Roháče - Spálená dolina 100 -130 cm veľmi dobré

Zuberec - Janovky 110 cm veľmi dobré

Skicentrum - Žiar - Dolinky 70 cm veľmi dobré

SKI PARK Oravice 50 - 70 cm veľmi dobré



Belianske Tatry



Ski Bachledova 60 - 70 cm veľmi dobré

Bachledova - DENY 60 cm veľmi dobré

Skicentrum Strednica - Ždiar 50 cm veľmi dobré

Strachan Ski Centrum - Ždiar 90 cm veľmi dobré

Ski Monkova dolina 70 cm veľmi dobré



Veľká Fatra



Jasenská dolina 80 cm veľmi dobré

Ružomberok - Malinô Brdo 50 - 60 cm veľmi dobré



Malá Fatra



Vrátna - Paseky 45 - 90 cm veľmi dobré

Vrátna - Poludňový Grúň 45 - 90 cm veľmi dobré

Winter park MARTINKY 70 cm veľmi dobré

Snowland Valčianska dolina 70 - 80 cm veľmi dobré

Fačkovské sedlo - Kľak 70 - 75 cm veľmi dobré

Športcentrum Lučivná BLVI 30 - 50 cm veľmi dobré



Strážovské vrchy



Čičmany 50 cm veľmi dobré



Kremnické vrchy



Krahule 40 - 50 cm veľmi dobré

Králiky 50 - 70 cm veľmi dobré

Skalka arena 50 - 70 cm veľmi dobré

Ski TMG Remata 70 - 80 cm veľmi dobré



Štiavnické vrchy



Salamandra Resort 80 cm veľmi dobré



Veporské vrchy



Ski Resort - Hotel Royal Látky 50 cm veľmi dobré

Ski Centre Košútka - Hriňová 40 - 50 cm veľmi dobré



Stolické vrchy



Skicentrum Kokava - línia 50 - 60 cm veľmi dobré

Vyšná Slaná - Július 40 - 50 cm veľmi dobré



Vtáčnik



Ski Blanc Ostrý Grúň Kollárová 15 - 40 cm veľmi dobré



Pohronský Inovec



Ski centrum Drozdovo 15 - 50 cm veľmi dobré



Považský Inovec



Skipark Kálnica 40 cm dobré

Bezovec 30 cm veľmi dobré



Malé Karpaty



Pezinská Baba 20 - 40 cm dobré

Zochova chata - Piesok 25 cm dobré



Biele Karpaty



Ski Land Stará Myjava 50 - 60 cm veľmi dobré



Javorníky



Ski Centrum Kohútka 40 - 70 cm veľmi dobré

Čertov - Lazy pod Makytou 40 - 50 cm veľmi dobré

Ski Makov 40 - 50 cm veľmi dobré

Ski Ráztoka - Horná Maríková 50 cm veľmi dobré

Ski Podjavorník 30 - 40 cm veľmi dobré



Kysucké Beskydy



SNOWPARADISE Veľká Rača 55 cm veľmi dobré

Športcentrum Oščadnica 70 cm veľmi dobré



Kysucká vrchovina



Snow Sun Vadičov 60 cm veľmi dobré



Oravské Beskydy



Orava Snow - Oravská Lesná 50 - 60 cm veľmi dobré



Oravská Magura



Ski Krušetnica 40 - 60 cm veľmi dobré

SKI PARK Kubínska hoľa 60 - 90 cm veľmi dobré

Ski Zábava - Hruštín 60 - 80 cm veľmi dobré

Racibor - Oravský Podzámok 40 - 60 cm veľmi dobré



Skorušinské vrchy



Ski centrum Brezovica 60 - 80 cm veľmi dobré

Ski centrum Nižná Uhliská 55 cm veľmi dobré

Ski Vitanová Vrchdolinky 60 - 75 cm veľmi dobré



Pieniny



Litmanová 60 cm veľmi dobré



Levočské vrchy



Levočská dolina 50 cm veľmi dobré



Spišská Magura



Skipark Vyšné Ružbachy 70 - 85 cm veľmi dobré



Volovské vrchy



Kavečany 35 - 40 cm veľmi dobré

Jahodná 40 - 50 cm veľmi dobré

Poráč - Brodok 50 cm veľmi dobré

Relax Center Plejsy 40 - 60 cm veľmi dobré



Slovenský raj



Ski Gugel Mlynky 30 - 55 cm veľmi dobré

Vernár Studničky 50 cm veľmi dobré

Ski centrum Mraznica - Hnilčík 30 cm veľmi dobré



Čergov



Drienica 40 cm veľmi dobré

Fričkovce 10 - 30 cm veľmi dobré



Nízke Beskydy



Makovica - Nižná Polianka 40 - 70 cm veľmi dobré

Rakúsko



Flachau 80 –150 cm veľmi dobré

Göstling - Hochkar 100 -120 cm dobré

Hinterstoder 40 –105 cm dobré

Hintertux 50 –115 cm dobré

Hochficht 75 - 80 cm veľmi dobré

Hochfuegen 0 – 75 cm dobré

Ischgl 20 – 60 cm dobré

Kaunertal 60 – 95 cm dobré

Kitzbuehel a Kirchberg 50 – 55 cm dobré

Kitzsteinhorn – Maiskogel 50 –110 cm dobré

Obergurgl - Hochgurgl 20 – 75 cm dobré

Schladming Dachstein 0 –130 cm dobré

Soelden 10 –155 cm dobré

Stubai 15 –110 cm dobré

Zauberberg Semmering 80 - 90 cm dobré

Zell am See – Kaprun 5 –110 cm dobré



Švajčiarsko



Davos Klosters 20 – 70 cm dobré

Matterhorn Ski Paradise 0 –105 cm dobré

Saas-Fee 25 –110 cm dobré

Verbier 20 – 80 cm dobré



Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 0 –100 cm dobré

Tignes 40 -130 cm dobré

Val d'Isére 30 –130 cm dobré

Val Thorens 55 –130 cm dobré



Taliansko



Bormio 30 - 45 cm dobré

Courmayeur 10 - 70 cm dobré

Livigno 5 - 50 cm dobré

Madonna di Campiglio 0 - 40 cm dobré

Prevládajúce zvýšené lavínové nebezpečenstvo sa dnes zmiernilo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. januára (TASR) - Na slovenských zjazdovkách je 40 až 70 cm snehu, v niektorých lokalitách najmä na Orave o nieco viac.Juhozápadne položené areály majú na lyžiarskych svahoch 25 až 30 cm snehu. Snehová vrstva je tvorená prevažne technických snehom, no vo vyšších polohách sú upravené aj niektoré zjazdovky bez technického zasnežovania – napríklad na Chopku, v Lomnickom sedle alebo na Podbanskom. Sneh je vplyvom mrazivých teplôt zmrznutý. Velmi dobré lyžiarske podmienky a 70 až 80 cm snehu je na Štrbskom Plese a na Remate, 20 až 45 cm hlásia Šachticky, 50 až 70 cm strediská Skalka, Krahule a Králiky v Kremnických vrchoch. V Salamandre resort je 80 cm snehu, v Jahodnej 40 až 50 cm a v Drienici 40 cm.V okolí niektorých stredísk sú i dobré podmienky pre bežecké lyžovanie – upravené trasy sú napríklad pri Drienici, v Ždiari, v Zuberci, na Kubínskej holi, Táloch, v Tatranskej Lomnici alebo v Javorníkoch.Snehová vrstva sa na alpských zjazdovkách vplyvom výdatného sneženia v uplynulých dňoch – hlavne v oblasti rakúskych Álp, zvýšila. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré a upravené zjazdovky ponúka nad 300 alpských stredísk. Dnes sa očakáva 5 až 20 cm nového snehu, v ďalších dvoch dňoch má byť polojasné až polooblačné počasie.Niekoľko dní prevládajúce zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, sa v slovenských horách mierne znížilo na druhý stupeň. V Nízkych Tatrách je dokonca len malá hrozba pádu lavín, prvý stupeň. TASR o tom informoval Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.upozornil. Obzvlášť nebezpečné sú podľa jeho slov miesta s terénnymi pascami, žľaby a prechody strmých svahov. Nový sneh je na väčšine takýchto strmých svahov len mierne spevnený. Vďaka chladu sú jeho vrstvy krehké a citlivé na zaťaženie. Ich uvoľnenie je možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Vplyvom nízkych teplôt sa v snehovej pokrývke vytvárajú menej stabilné hranato-zrnné vrstvičky snehu.doplnil.Studený arktický vzduch ovplyvňuje stav počasia na horách aj naďalej. Teploty na podhorí sa miestami blížili k mínus 30 stupňom Celzia. Ráno prevládalo mrazivé a jasné počasie s teplotami od mínus 22 do mínus 14 stupňov. Vietor sa trochu utíšil a fúkal prevažne zo severovýchodu do 12 metrov za sekundu, avšak popoludní a k večeru by sa malo znova rozfúkať.Za poslednú periódu pripadlo najmä v západnej a severozápadnej časti hôr do 45 centimetrov nového suchého, prachové snehu. Sneh padal na tvrdý podklad pri silnom severnom až severozápadnom vetre, pričom bol sfúkaný do žľabov, pásma lesa a kosodreviny. Povrch snehu v stredných a nižších polohách je prachový, vyššie ufúkaný na tvrdý podklad až kôru.