Snehové správy: Donovaly sú opäť otvorené. Okrem lanovky na Novej holi

Na snímke prvá lyžovačka v stredisku Park Snow Donovaly v časti Záhradište. Donovaly, 3. decembra 2016. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko



Lyžiarske podmienky



Nízke Tatry



Selce - Čachovo 45 - 60 cm veľmi dobré

Čertovica - STIV 20 - 40 cm veľmi dobré

Donovaly 50 - 60 cm veľmi dobré

Chopok juh - Srdiečko 10 – 30 cm veľmi dobré

Chopok juh - Kosodrevina 10 – 40 cm dobré

Chopok sever 10 – 55 cm veľmi dobré

Krpáčovo 60 cm veľmi dobré

Mýto pod Ďumbierom 50 - 60 cm veľmi dobré

Opalisko - Závažná Poruba 30 - 60 cm veľmi dobré

Pavčina Lehota 20 - 60 cm veľmi dobré

Polomka - Bučník 30 - 55 cm veľmi dobré

SKI PARK Liptovská Teplička 60 - 90 cm veľmi dobré

Ski Telgárt 50 - 65 cm veľmi dobré

Skicentrum Čertovica 50 cm veľmi dobré

Šachtičky 20 - 45 cm veľmi dobré

Tále 60 cm veľmi dobré

Vyšná Boca - Bačova roveň 30 - 50 cm veľmi dobré



Vysoké Tatry



Tatranská Lomnica 70 -140 cm veľmi dobré

Štrbské Pleso 70 - 80 cm veľmi dobré

Dolný Smokovec - Pod lesom 30 cm veľmi dobré

Kubašok - Sp. Bystré 50 - 60 cm veľmi dobré

Snowpark Lučivná 55 cm veľmi dobré

Svit - Lopušná dolina 30 - 50 cm veľmi dobré

Podbanské SKI 25 - 40 cm dobré

Ski - Tatrasvit - Lopušná dolina 40 - 50 cm veľmi dobré

Starý Smokovec 70 cm veľmi dobré



Západné Tatry



Roháče - Spálená dolina 100 -130 cm veľmi dobré

Zuberec - Janovky 110 cm veľmi dobré

Skicentrum - Žiar - Dolinky 70 cm veľmi dobré

SKI PARK Oravice 50 - 70 cm veľmi dobré



Belianske Tatry



Ski Bachledova 60 - 70 cm veľmi dobré

Bachledova - DENY 60 cm veľmi dobré

Skicentrum Strednica - Ždiar 50 cm veľmi dobré

Strachan Ski Centrum - Ždiar 90 cm veľmi dobré

Ski Monkova dolina 70 cm veľmi dobré



Veľká Fatra



Jasenská dolina 80 cm veľmi dobré

Ružomberok - Malinô Brdo 50 - 60 cm veľmi dobré



Malá Fatra



Vrátna - Paseky 45 - 90 cm veľmi dobré

Vrátna - Poludňový Grúň 45 - 90 cm veľmi dobré

Winter park MARTINKY 70 cm veľmi dobré

Snowland Valčianska dolina 70 - 80 cm veľmi dobré

Fačkovské sedlo - Kľak 70 - 75 cm veľmi dobré

Športcentrum Lučivná BLVI 30 - 50 cm veľmi dobré



Strážovské vrchy



Čičmany 50 cm veľmi dobré



Kremnické vrchy



Krahule 40 - 50 cm veľmi dobré

Králiky 50 - 70 cm veľmi dobré

Skalka arena 50 - 70 cm veľmi dobré

Ski TMG Remata 70 - 80 cm veľmi dobré



Štiavnické vrchy



Salamandra Resort 80 cm veľmi dobré



Veporské vrchy



Ski Resort - Hotel Royal Látky 50 cm veľmi dobré

Ski Centre Košútka - Hriňová 40 - 50 cm veľmi dobré



Stolické vrchy



Skicentrum Kokava - línia 50 - 60 cm veľmi dobré

Vyšná Slaná - Július 40 - 50 cm veľmi dobré

Vtáčnik

Ski Blanc Ostrý Grúň Kollárová 15 - 40 cm veľmi dobré



Pohronský Inovec



Ski centrum Drozdovo 15 - 50 cm veľmi dobré



Považský Inovec



Skipark Kálnica 40 cm veľmi dobré

Bezovec 30 cm veľmi dobré



Malé Karpaty



Pezinská Baba 20 - 40 cm dobré

Zochova chata - Piesok 25 cm dobré



Biele Karpaty



Ski Land Stará Myjava 50 - 60 cm veľmi dobré



Javorníky



Ski Centrum Kohútka 40 - 70 cm veľmi dobré

Čertov - Lazy pod Makytou 40 - 50 cm veľmi dobré

Ski Makov 40 - 50 cm veľmi dobré

Ski Ráztoka - Horná Maríková 50 cm veľmi dobré

Ski Podjavorník 30 - 40 cm veľmi dobré



Kysucké Beskydy



SNOWPARADISE Veľká Rača 55 cm veľmi dobré

Športcentrum Oščadnica 70 cm veľmi dobré



Kysucká vrchovina



Snow Sun Vadičov 60 cm veľmi dobré



Oravské Beskydy



Orava Snow - Oravská Lesná 50 - 60 cm veľmi dobré



Oravská Magura



Ski Krušetnica 40 - 60 cm veľmi dobré

SKI PARK Kubínska hoľa 60 - 90 cm veľmi dobré

Ski Zábava - Hruštín 60 - 80 cm veľmi dobré

Racibor - Oravský Podzámok 40 - 60 cm veľmi dobré



Skorušinské vrchy



Ski centrum Brezovica 60 - 80 cm veľmi dobré

Ski centrum Nižná Uhliská 55 cm veľmi dobré

Ski Vitanová Vrchdolinky 60 - 75 cm veľmi dobré



Pieniny



Litmanová 60 cm veľmi dobré



Levočské vrchy



Levočská dolina 50 cm veľmi dobré



Spišská Magura



Skipark Vyšné Ružbachy 70 - 85 cm veľmi dobré



Volovské vrchy



Kavečany 35 - 40 cm veľmi dobré

Jahodná 40 - 50 cm veľmi dobré

Poráč - Brodok 50 cm veľmi dobré

Relax Center Plejsy 40 - 60 cm veľmi dobré



Slovenský raj



Ski Gugel Mlynky 30 - 55 cm veľmi dobré

Vernár Studničky 50 cm veľmi dobré

Ski centrum Mraznica - Hnilčík 30 cm dobré



Čergov



Drienica 40 cm veľmi dobré

Fričkovce 10 - 30 cm veľmi dobré





Nízke Beskydy



Makovica - Nižná Polianka 40 - 70 cm veľmi dobré

Alpské strediská



Snehová vrstva sa zvýšila aj na alpských zjazdovkách a to vplyvom výdatného sneženia v uplynulých dňoch – hlavne v oblasti rakúskych Álp. Snežilo aj v piatok (6.1.) – Hiterglemm – Leogang hlási 20 cm nového snehu, Flachau 25 cm, Sölden a Hochkar 10 až 15 cm. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré a upravené zjazdovky ponúka nad 300 alpských stredísk. Snehová vrstva sa bude postupne zvyšovať aj v ďalších dňoch, keďže sneženie má pokračovať aj naďalej.



Rakúsko



Flachau 80 –150 cm veľmi dobré

Göstling - Hochkar 100 -120 cm dobré

Hinterstoder 40 –105 cm dobré

Hintertux 50 –115 cm dobré

Hochficht 75 - 80 cm veľmi dobré

Hochfuegen 0 – 75 cm dobré

Ischgl 20 – 60 cm dobré

Kaunertal 60 – 95 cm dobré

Kitzbuehel a Kirchberg 50 – 55 cm dobré

Kitzsteinhorn – Maiskogel 50 –110 cm dobré

Obergurgl - Hochgurgl 20 – 75 cm dobré

Schladming Dachstein 0 –130 cm dobré

Soelden 10 –155 cm dobré

Stubai 15 –110 cm dobré

Zauberberg Semmering 80 - 90 cm dobré

Zell am See – Kaprun 5 –110 cm dobré



Švajčiarsko



Davos Klosters 20 – 70 cm dobré

Matterhorn Ski Paradise 0 –105 cm dobré

Saas-Fee 25 –110 cm dobré

Verbier 20 – 80 cm dobré



Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 0 –100 cm dobré

Tignes 40 -130 cm dobré

Val d'Isére 30 –130 cm dobré

Val Thorens 55 –130 cm dobré



Taliansko



Bormio 30 - 45 cm dobré

Courmayeur 10 - 70 cm dobré

Livigno 5 - 50 cm dobré

Madonna di Campiglio 0 - 40 cm dobré

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. januára (TASR) - Od stredy (4.1.) sa zvýšila snehová vrstva na slovenských zjazdovkách o päť až 20 cm. Najviac snehu pripadlo v oblasti Oravy, Kysúc a Vysokých Tatier. Výška snehu dosahuje prevažne 40 až 70 cm, na juhozápade Slovenska 25 až 30 cm, nad jeden meter snehu je v Lomnickom sedle, Janovkách, v Zuberci a na Roháčoch – Spálenej. Podbanské hlási 25 až 40 cm snehu, 30 až 50 cm Vyšná Boca, pol metra Strednica - Ždiar, Látky, Vernár, Levočská dolina, 15 až 40 cm snehu je v Ski Blancu Ostrý Grúň a 40 až 50 cm v Košútke – Hriňovej.Sneh je prachový až zmrznutý. I dnes môže dôjsť k prerušeniu prevádzky niektorých prepravných zariadení vplyvom silného vetra. Donovaly sú opäť otvorené, s výnimkou lanovky na Novej holi. Pre mrazivé počasie bude dnes v niektorých strediskách zrušené večerné lyžovanie.Sneženie vytvorilo dobré podmienky aj pre bežecké lyžovanie – upravené trasy sú v okolí Zuberca, Bachledovej doliny, na Táľoch, v Javorníkoch alebo Drienice, výška snehu dosahuje 15 až 30 cm.