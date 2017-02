Snehové správy: Kam ísť lyžovať? Pozrite si podmienky na svahoch

Na snímke vchádza jedna z kabín kabínkovej lanovky cez posledný stožiar do cieľovej stanice na Skalnatom plese počas poslednej jazdy kabínkovej lanovky pred demontážou v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách 20. októbra 2013. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Nízke Tatry



Selce - Čachovo 50 - 70 cm veľmi dobré

Čertovica - STIV 50 cm veľmi dobré

Čertovica 40 - 70 cm veľmi dobré

Donovaly 40 - 55 cm veľmi dobré

Chopok juh 10 – 60 cm dobré

Chopok sever 10 – 55 cm veľmi dobré

Krpáčovo 70 cm veľmi dobré

Mýto pod Ďumbierom 60 - 70 cm veľmi dobré

Závažná Poruba 45 - 75 cm veľmi dobré

Pavčina Lehota 20 - 60 cm veľmi dobré

Polomka - Bučník 30 - 60 cm veľmi dobré

Telgárt 80 - 85 cm veľmi dobré

Šachtičky 30 - 70 cm veľmi dobré

Tále 70 - 90 cm veľmi dobré

Liptovská Teplička 70 - 95 cm veľmi dobré

Vyšná Boca 60 - 80 cm veľmi dobré



Vysoké Tatry



Tatranská Lomnica 70 - 140 cm veľmi dobré

Štrbské Pleso 80 - 100 cm veľmi dobré

Starý Smokovec 70 cm veľmi dobré

Dolný Smokovec - Pod lesom 30 cm veľmi dobré

Kubašok - Sp. Bystré 50 - 60 cm veľmi dobré

Snowpark Lučivná 60 cm veľmi dobré

Svit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré

Podbanské 30 - 60 cm dobré

Tatrasvit - Lopušná dolina 60 - 70 cm veľmi dobré



Západné Tatry



Roháče - Spálená dolina 100 - 130 cm veľmi dobré

Zuberec - Janovky 110 cm veľmi dobré

Zuberec - Milotín 60 - 80 cm veľmi dobré

Skicentrum - Žiar - Dolinky 80 cm veľmi dobré

SKI PARK Oravice 70 - 90 cm veľmi dobré



Belianske Tatry



Ski Bachledova 85 - 95 cm veľmi dobré

Bachledova - DENY 60 cm veľmi dobré

Skicentrum Strednica - Ždiar 60 - 70 cm veľmi dobré

Strachan Ski Centrum - Ždiar 90 cm veľmi dobré

Monkova dolina 80 cm veľmi dobré



Veľká Fatra



Jasenská dolina 80 - 90 cm veľmi dobré

Ružomberok - Malinô Brdo 60 - 70 cm veľmi dobré



Malá Fatra



Vrátna - Paseky 45 - 90 cm veľmi dobré

Vrátna - Chleb 10 - 80 cm dobré

Vrátna - Poludňový Grúň 45 - 90 cm veľmi dobré

Winter park MARTINKY 60 cm veľmi dobré

Snowland Valčianska dolina 110 -120 cm veľmi dobré

Fačkovské sedlo - Kľak 80 - 95 cm veľmi dobré

Malá Lučivná 35 - 55 cm veľmi dobré



Strážovské vrchy



Čičmany 60 - 70 cm veľmi dobré



Kremnické vrchy



Krahule 50 - 70 cm veľmi dobré

Králiky 60 - 80 cm veľmi dobré

Skalka arena 70 - 90 cm veľmi dobré

Remata 70 - 90 cm veľmi dobré

Ski Centrum Kordiky 20 cm obmedzené

Skicentrum Tajov 20 cm dobré



Štiavnické vrchy



Salamandra Resort 80 cm veľmi dobré



Veporské vrchy



Ski Resort - Hotel Royal Látky 70 cm veľmi dobré

Ski Centre Košútka - Hriňová 50 - 60 cm veľmi dobré



Stolické vrchy



Skicentrum Kokava - línia 50 -100 cm veľmi dobré

Vyšná Slaná - Július 50 - 60 cm veľmi dobré



Vtáčnik



Ostrý Grúň - Kollárová 20 - 50 cm veľmi dobré



Pohronský Inovec



Ski centrum Drozdovo 40 - 50 cm veľmi dobré



Považský Inovec



Skipark Kálnica 50 - 55 cm veľmi dobré

Bezovec 30 - 40 cm veľmi dobré



Malé Karpaty



Pezinská Baba 20 - 60 cm dobré

Zochova chata - Piesok 30 - 50 cm dobré



Biele Karpaty



Ski Land Stará Myjava 70 cm veľmi dobré



Javorníky



Ski Centrum Kohútka 60 -100 cm veľmi dobré

Čertov - Lazy pod Makytou 60 - 80 cm veľmi dobré

Kasárne - Javorníky 50 - 70 cm veľmi dobré

Ski Makov 55 - 75 cm veľmi dobré

Ski Ráztoka - Horná Maríková 70 cm veľmi dobré

Podjavorník (so - ne) 30 - 40 cm veľmi dobré



Kysucká vrchovina



Vadičov 60 cm veľmi dobré



Kysucké Beskydy



SNOWPARADISE Veľká Rača 60 - 65 cm veľmi dobré

Športcentrum Oščadnica 80 cm veľmi dobré



Oravské Beskydy



Orava Snow - Oravská Lesná 60 - 80 cm veľmi dobré



Oravská Magura



Ski Krušetnica 55 - 60 cm veľmi dobré

Ski Zábava - Hruštín 60 cm veľmi dobré

Oravský Podzámok 40 - 70 cm veľmi dobré

Kubínska hoľa 60 - 90 cm veľmi dobré



Skorušinské vrchy



Ski centrum Brezovica 50 - 70 cm veľmi dobré

Ski centrum Nižná Uhliská 90 cm veľmi dobré

Vitanová 60 - 75 cm veľmi dobré



Pieniny



Litmanová 80 cm veľmi dobré



Levočské vrchy



Levočská dolina 50 cm veľmi dobré



Spišská Magura



Skipark Vyšné Ružbachy 90 cm veľmi dobré



Volovské vrchy



Jahodná 65 - 75 cm veľmi dobré

Poráč - Brodok 50 cm veľmi dobré

Relax Center Plejsy 50 - 60 cm veľmi dobré

Kavečany (so-ne) 50 - 60 cm veľmi dobré



Slovenský raj



Ski Gugel Mlynky 30 - 55 cm veľmi dobré

Vernár Studničky 50 - 70 cm veľmi dobré

Mraznica - Hnilčík 75 cm veľmi dobré



Čergov



Drienica 60 cm veľmi dobré

Fričkovce (pia - ne) 15 - 35 cm veľmi dobré



Nízke Beskydy



Makovica - Nižná Polianka 50 - 80 cm veľmi dobré



Bachureň



Renčišov - Búče 30 - 50 cm veľmi dobré



Rakúsko



Flachau 100 –180 cm veľmi dobré

Göstling - Hochkar 60 - 90 cm dobré

Hinterstoder 50 –120 cm veľmi dobré

Hintertux 25 –160 cm dobré

Hochficht 95 -105 cm veľmi dobré

Hochfuegen 50 – 75 cm dobré

Ischgl 25 – 65 cm dobré

Kaunertal 200 –255 cm dobré

Kitzbuehel a Kirchberg 70 – 85 cm dobré

Kitzsteinhorn – Maiskogel 70 –125 cm dobré

Obergurgl - Hochgurgl 25 –110 cm dobré

Schladming Dachstein 40 –180 cm dobré

Soelden 20 –225 cm dobré

Stubai 30 –145 cm veľmi dobré

Zauberberg Semmering 95 -105 cm veľmi dobré

Zell am See – Kaprun 5 –125 cm dobré



Švajčiarsko



Davos Klosters 55 –120 cm dobré

Matterhorn Ski Paradise 20 –140 cm dobré

Saas-Fee 35 –170 cm dobré

Verbier 35 –160 cm dobré



Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 35 –190 cm dobré

Tignes 105 -195 cm dobré

Val d'Isére 110 –195 cm dobré

Val Thorens 100 –225 cm dobré



Taliansko



Bormio 40 - 45 cm dobré

Courmayeur 35 -100 cm dobré

Livigno 55 -115 cm dobré

Madonna di Campiglio 50 - 90 cm dobré

Druhý lavínový stupeň trvá vo Vysokých a Západných Tatrách

Ilustračné foto. Foto: TASR - Vladimír Benko/MVSR Foto: TASR - Vladimír Benko/MVSR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. februára (TASR) - Lyžiarska sezóna pokračuje v minimálne stovke zimných areálov pri dobrých až veľmi dobrých podmienkach. Snehová vrstva je dostatočná a vzhľadom na nízke teploty dobre premrznutá, niektorí prevádzkovatelia svahy opäť technicky dosnežujú. Na upravených zjazdovkách sa hrúbka snehovej vrstvy pohybuje zväčša od 30 do 90 cm – napr. 80 cm snehu je v Litmanovej, v Salamandre resort a v Skicentre Žiar – Dolinky, 60 cm v Drienici, vo Vadičove a vo Veľkej Rači, 60 až 70 cm snehu hlási Telgárt, Mýto pod Ďumbierom aj Čičmany. Predpovede počasia sú pre zimné športy priaznivé aj naďalej, minimálne do konca týždňa predpokladáme prevažne veľmi dobré podmienky na našich zjazdovkách.V Alpách sa snehová vrstva za posledné dva dni vplyvom sneženia zvýšila o 5 až 15 cm, v niektorých lokalitách o viac ako 20 cm. Napríklad vo Val d'Isére v pondelok napadlo 45 cm snehu, v talianskej Madonne di Campiglio 35 cm. Sneh je prachový až zmrznutý, podmienky pre zimné športy sú dobré až veľmi dobré. Cez dva metre snehu hlási Sölden, Zugspitze, Kaunertal alebo Valfréjus vo Francúzsku, do 1,5 metra Arlberg, 15 až 85 cm snehu je v Serfaus – Fiss – Ladis.Vo vysokohorskom teréne Vysokých a Západných Tatier pretrváva dnes mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Nízkych Tatrách a Fatrách je vzhľadom na menšiu výšku snehovej pokrývky len malá hrozba lavínových zosuvov.informoval TASR Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.Dnes ráno bolo na horách prevažne jasno a v podhorí hmlisto. Za posledných 24 hodín nepripadol žiadny sneh. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus desiatich do mínus troch stupňov Celzia. Na hrebeňoch fúkal juhovýchodný vietor s rýchlosťou do šesť metrov za sekundu.