Snehové správy: Kam na vianočnú lyžovačku?

Na snímke historické lyžiarky, lyže, palice a viazanie jedného z účastníkov počas 12. ročníka Majstrovského preboru v lyžovaní sjazdovom na svahu Interski na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 8. marca 2014. Foto: TASR/Oliver Ondráš Na snímke historické lyžiarky, lyže, palice a viazanie jedného z účastníkov počas 12. ročníka Majstrovského preboru v lyžovaní sjazdovom na svahu Interski na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 8. marca 2014. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Lyžiarske podmienky



Nízke Tatry



Selce - Čachovo 30 - 60 cm veľmi dobré

Skicentrum Čertovica 20 - 40 cm dobré

Donovaly 10 - 35 cm veľmi dobré

Chopok juh - Srdiečko 10 – 30 cm veľmi dobré

Chopok juh - Kosodrevina 10 – 40 cm obmedzené

Chopok sever 10 – 50 cm veľmi dobré

Mýto pod Ďumbierom 30 - 40 cm veľmi dobré

Opalisko - Závažná Poruba 30 - 60 cm veľmi dobré

Pavčina Lehota 20 - 60 cm veľmi dobré

Polomka - Bučník 20 - 40 cm veľmi dobré

Ski Telgárt 40 - 50 cm veľmi dobré

Tále 30 - 60 cm veľmi dobré

Vyšná Boca - Bačova Roveň 30 - 50 cm dobré

Krpáčovo 0 - 60 cm veľmi dobré



Vysoké Tatry



Tatranská Lomnica 70 cm veľmi dobré

Štrbské Pleso 50 cm veľmi dobré

Kubašok - Sp. Bystré 50 cm veľmi dobré

Snowpark Lučivná 50 cm veľmi dobré

Svit - Lopušná dolina 30 - 50 cm veľmi dobré



Západné Tatry



Roháče - Spálená dolina 80 - 100 cm veľmi dobré

Zuberec - Janovky 60 - 100 cm veľmi dobré

Skicentrum - Žiar Dolinky 40 cm dobré



Belianske Tatry



Ski Bachledova 35 - 45 cm veľmi dobré

Bachledova - DENY 60 cm veľmi dobré

Skicentrum Strednica - Ždiar 30 - 40 cm veľmi dobré

Strachan - Ždiar 50 - 100 cm veľmi dobré

Ski Monkova dolina 50 cm veľmi dobré



Veľká Fatra



Jasenská dolina 50 - 70 cm veľmi dobré

Ružomberok - Malino Brdo 20 - 30 cm dobré



Malá Fatra



Vrátna - Paseky 40 - 60 cm veľmi dobré

Winter park MARTINKY 50 cm veľmi dobré

Snowland Valčianska dolina 50 cm veľmi dobré

Fačkovské sedlo - Kľak 40 - 50 cm veľmi dobré



Strážovské vrchy



Čičmany 50 cm veľmi dobré



Kremnické vrchy



Krahule 30 - 40 cm veľmi dobré

Králiky 40 - 50 cm veľmi dobré

Ski TMG Remata 50 - 60 cm veľmi dobré



Štiavnické vrchy



Salamandra Resort 50 cm veľmi dobré



Veporské vrchy



Ski Resort Royal Látky 45 cm veľmi dobré

Ski Centre Košútka - Hriňová 30 - 40 cm veľmi dobré



Stolické vrchy



Skicentrum Kokava - línia 40 - 50 cm veľmi dobré

Vyšná Slaná - Július 40 - 50 cm veľmi dobré



Vtáčnik



Ski Blanc Ostrý Grúň Kollárová 0 - 30 cm dobré



Pohronský Inovec



Ski centrum Drozdovo 0 - 40 cm veľmi dobré



Považský Inovec



Bezovec 30 cm veľmi dobré



Malé Karpaty



Pezinská Baba 20 - 40 cm dobré

Zochova chata - Piesok 25 cm dobré



Biele Karpaty



Ski Land Stará Myjava 50 - 60 cm veľmi dobré



Javorníky



Ski Centrum Kohútka 20 - 60 cm veľmi dobré

Čertov - Lazy pod Makytou 30 - 40 cm veľmi dobré

Ski Makov 35 - 45 cm veľmi dobré



Kysucké Beskydy



SNOWPARADISE Veľká Rača 30 - 45 cm veľmi dobré

Športcentrum Oščadnica 50 cm veľmi dobré



Kysucká vrchovina



Snow Sun Vadičov 40 cm veľmi dobré



Oravská Magura



Ski Krušetnica 40 - 60 cm dobré

SKI PARK Kubínska hoľa 40 - 70 cm veľmi dobré

Ski Zábava - Hruštín 40 - 60 cm veľmi dobré

Racibor - Oravský Podzámok 40 - 50 cm dobré



Pieniny



Litmanová 40 - 50 cm veľmi dobré



Levočské vrchy



Resort Levočská dolina 50 cm veľmi dobré



Spišská Magura



Skipark Vyšné Ružbachy 60 - 70 cm veľmi dobré



Volovské vrchy



Kavečany 30 - 40 cm veľmi dobré

Jahodná 25 - 35 cm veľmi dobré

Poráč - Brodok 30 cm veľmi dobré



Slovenský raj



Ski Gugel Mlynky 30 - 55 cm dobré

Vernár Studničky 40 cm veľmi dobré



Čergov



Drienica 40 cm veľmi dobré

Fričkovce 0 - 20 cm dobré



Nízke Beskydy



Makovica - Nižná Polianka 40 - 70 cm veľmi dobré

Rakúsko



Flachau 40 – 100 cm veľmi dobré

Göstling - Hochkar 40 - 60 cm dobré

Hinterstoder 25 – 55 cm dobré

Hintertux 25 – 105 cm dobré

Hochficht 40 – 40 cm veľmi dobré

Hochfuegen 0 – 40 cm dobré

Ischgl 0 – 40 cm dobré

Kaunertal 55 – 90 cm dobré

Kitzbuehel a Kirchberg 50 – 55 cm dobré

Kitzsteinhorn – Maiskogel 25 – 85 cm dobré

Obergurgl - Hochgurgl 10 – 55 cm dobré

Schladming Dachstein 0 – 100 cm dobré

Soelden 10 – 145 cm dobré

Stubai 5 – 90 cm dobré

Zauberberg Semmering 30 - 40 cm dobré

Zell am See – Kaprun 5 – 70 cm dobré



Švajčiarsko



Davos Klosters 0 – 25 cm dobré

Matterhorn Ski Paradise 0 – 105 cm dobré

Saas-Fee 5 – 115 cm dobré

Verbier 10 – 80 cm dobré



Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 0 – 100 cm dobré

Tignes 40 - 140 cm dobré

Val d'Isére 35 – 140 cm dobré

Val Thorens 60 – 135 cm dobré



Taliansko



Bormio 0 - 45 cm dobré

Courmayeur 15 - 80 cm dobré

Livigno 5 - 50 cm dobré

Madonna di Campiglio 0 - 35 cm dobré

Mierne lavínové nebezpečenstvo je v najvyšších polohách Vysokých Tatier

Vysoké Tatry Foto: TASR Vysoké Tatry Foto: TASR

Bratislava 24. decembra (TASR) - Lyžiarsku sezónu na Slovensku spustilo do dnešného dňa minimálne 70 zimných stredísk. Dnes sa vo viacerých areáloch bude lyžovať len v predpoludňajších hodinách, niekde je zatvorené - napr. vo Veľkej Rači, v Ski Makove, v Ski Čertove - v Lazoch pod Makytou, v Hornom Vadičove, na Látkach alebo v stredisku Vernár. Od zajtra budú všetky areály otvorené každý deň, asi 40 percent stredísk aj s večerným lyžovaním. Sezónu zajtra otvárajú v Mýte pod Ďumbierom, na Plejsoch, v Košútke – Hriňovej alebo v Skalke pri Kremnici.Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré, na zjazdovkách sa nachádza prevažne technický sneh, ktorého hrúbka sa pohybuje od 20 do 60 cm, niekde o niekoľko čísiel viac. Najbližšie dni sa na horách očakávajú i snehové zrážky. 70 cm snehu hlási Tatranská Lomnica, 40 až 50 cm Ski Králiky, 30 až 50 cm Vyšná Boca a Telgárt, 40 ž 70 cm snehu je v Makovici – Nižnej Polianke alebo na Kubínskej holi.Na alpských zjazdovkách prevládajú dobré lyžiarske podmienky. Snehová vrstva za posledné dni mierne poklesla. Na rakúskych ľadovcoch sa nachádza 90 až 130 cm snehu v horných staniciach lanoviek, v Dolnom Rakúsku je na zjazdovkách 30 až 50 cm snehu, Göstling - Hochkar hlási o 10 cm viac. V Hornom Rakúsku premávajú vleky a lanovky v Hinterstoderi, Wurzeralme aj v Hochfichte, výška snehu tu dosahuje 30 až 55 cm. V strediskách južného Tirolska leží na zjazdovkách zväčša 20 až 45 cm snehu. Celkovo je v Rakúsku a v Taliansku v prevádzke nad 200 lyžiarskych oblastí.V najvyšších polohách Vysokých Tatier trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V ostatných pohoriach na Slovensku trvá malé lavínové nebezpečenstvo. TASR o tom informoval Milan Lizuch zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby."Sneh je rozložený nerovnomerne, lavínové nebezpečenstvo je veľmi lokálne a pozornosť si vyžadujú najmä žľaby a terénne pasce. Snehová pokrývka je však dobre spevnená, uvoľnenie lavín je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch. Pri oteplení v poludňajších a popoludňajších hodinách na strmých svahoch môže dôjsť k uvoľneniu splazov a malých lavín. Veľké spontánne lavíny sa nepredpokladajú, riziko vzniku lavín vo Fatrách, Západných a Nízkych Tatrách je stále nižšie vzhľadom na malú výšku snehovej pokrývky," uviedol Lizuch.Po skoro týždňovej perióde inverzného počasia sa v našich horách na Štedrý deň chystá zmena. Od západu postupne začína pribúdať oblačnosť a začína sa aj mierne ochladzovať. Ráno bolo na horách jasno až polojasno (na západe). Teplota sa pohybovala od mínus sedem do plus štyri stupne Celzia. Fúkal čerstvý až silný vietor západných smerov s rýchlosťou do 50 kilometrov za hodinu, vo Veľkej Fatre až prudký vietor do 65 kilometrov za hodinu, v nárazoch až do 75 kilometrov za hodinu.Za posledných 24 hodín nový sneh nepripadol. Sneh z poslednej periódy sneženia je uložený v teréne veľmi nerovnomerne. Väčšie množstvo snehu je v žľaboch, terénnych pascách a na záveterných orientáciách terénnych vyvýšenín. Povrch snehu je zrána prevažne zmrznutý až tvrdý, miestami sa vyskytuje poľadovica, cez deň zmokrie, hlavne v nižších a stredných polohách. Výška snehovej pokrývky pre toto obdobie je však všeobecne podpriemerná vo všetkých pohoriach, skonštatoval Lizuch.