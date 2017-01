Snehové správy: Lyžiarov z Jasnej zvezie do L. Mikuláša nová linka

Na archívnej snímke začiatok lyžiarskej sezóny v Nízkych Tatrách a zároveň prvý deň oficiálnej zimnej prevádzky lyžiarskeho strediska Chopok-Juh v časti nástupnej stanice Srdiečko. Foto: TASR/Dušan Hein Na archívnej snímke začiatok lyžiarskej sezóny v Nízkych Tatrách a zároveň prvý deň oficiálnej zimnej prevádzky lyžiarskeho strediska Chopok-Juh v časti nástupnej stanice Srdiečko. Foto: TASR/Dušan Hein

Lyžiarske podmienky



Nízke Tatry

Selce - Čachovo 40 - 60 cm veľmi dobré

Čertovica - STIV 20 - 40 cm veľmi dobré

Donovaly 30 - 50 cm veľmi dobré

Chopok juh - Srdiečko 10 – 30 cm veľmi dobré

Chopok juh - Kosodrevina 10 – 40 cm dobré

Chopok sever 10 – 50 cm veľmi dobré

Krpáčovo 60 - 60 cm veľmi dobré

Mýto pod Ďumbierom 40 - 50 cm veľmi dobré

Opalisko - Závažná Poruba 30 - 60 cm veľmi dobré

Pavčina Lehota 20 - 60 cm veľmi dobré

Polomka - Bučník 20 - 45 cm veľmi dobré

SKI PARK Liptovská Teplička 60 - 90 cm veľmi dobré

Ski Telgárt 50 - 65 cm veľmi dobré

Skicentrum Čertovica 20 - 40 cm veľmi dobré

Šachtičky 10 - 35 cm veľmi dobré

Tále 60 cm veľmi dobré

Vyšná Boca - Bačova roveň 40 - 60 cm veľmi dobré



Vysoké Tatry

Tatranská Lomnica 50 -120 cm veľmi dobré

Štrbské Pleso 50 cm veľmi dobré

Dolný Smokovec - Pod lesom 30 cm veľmi dobré

Kubašok - Sp. Bystré 50 - 60 cm veľmi dobré

Snowpark Lučivná 50 cm veľmi dobré

Svit - Lopušná dolina 30 - 50 cm veľmi dobré

Podbanské SKI 25 cm dobré

Ski - Tatrasvit - Lopušná dolina 40 - 50 cm veľmi dobré

Starý Smokovec 70 cm veľmi dobré



Západné Tatry

Roháče - Spálená dolina 90 - 110 cm veľmi dobré

Zuberec - Janovky 90 - 110 cm veľmi dobré

Skicentrum - Žiar - Dolinky 50 cm veľmi dobré

SKI PARK Oravice 50 - 70 cm veľmi dobré



Belianske Tatry

Ski Bachledova 60 - 70 cm veľmi dobré

Bachledova - DENY 60 cm veľmi dobré

Skicentrum Strednica - Ždiar 50 cm veľmi dobré

Strachan Ski Centrum - Ždiar 50 - 100 cm veľmi dobré

Ski Monkova dolina 70 cm veľmi dobré



Veľká Fatra

Jasenská dolina 80 cm veľmi dobré

Ružomberok - Malinô Brdo 40 - 50 cm veľmi dobré



Malá Fatra

Vrátna - Paseky 45 - 90 cm veľmi dobré

Vrátna - Poludňový Grúň 30 cm dobré

Winter park MARTINKY 60 cm veľmi dobré

Snowland Valčianska dolina 70 - 80 cm veľmi dobré

Fačkovské sedlo - Kľak 55 - 65 cm veľmi dobré

Športcentrum Lučivná BLVI 30 - 50 cm veľmi dobré



Strážovské vrchy

Čičmany 50 cm veľmi dobré



Kremnické vrchy

Krahule 40 - 50 cm veľmi dobré

Králiky 50 - 60 cm veľmi dobré

Skalka arena 30 - 50 cm veľmi dobré

Ski TMG Remata 70 - 80 cm veľmi dobré



Štiavnické vrchy

Salamandra Resort 70 cm veľmi dobré



Veporské vrchy

Ski Resort - Hotel Royal Látky 45 cm veľmi dobré

Ski Centre Košútka - Hriňová 30 - 40 cm veľmi dobré



Stolické vrchy

Skicentrum Kokava - línia 40 - 50 cm veľmi dobré

Vyšná Slaná - Július 40 - 50 cm veľmi dobré



Vtáčnik

Ski Blanc Ostrý Grúň Kollárová 35 cm veľmi dobré



Pohronský Inovec

Ski centrum Drozdovo 10 - 50 cm veľmi dobré



Považský Inovec

Skipark Kálnica 30 cm veľmi dobré

Bezovec 25 - 30 cm veľmi dobré



Malé Karpaty

Pezinská Baba 20 - 40 cm dobré

Zochova chata - Piesok 25 cm dobré



Biele Karpaty

Ski Land Stará Myjava 50 - 60 cm veľmi dobré



Javorníky

Ski Centrum Kohútka 40 - 60 cm veľmi dobré

Čertov - Lazy pod Makytou 30 - 40 cm veľmi dobré

Ski Makov 35 - 45 cm veľmi dobré

Ski Ráztoka - Horná Maríková 50 cm veľmi dobré



Kysucké Beskydy

SNOWPARADISE Veľká Rača 30 - 45 cm veľmi dobré

Športcentrum Oščadnica 60 cm veľmi dobré



Kysucká vrchovina

Snow Sun Vadičov 40 cm veľmi dobré



Oravské Beskydy

Orava Snow - Oravská Lesná 50 - 60 cm veľmi dobré



Oravská Magura

Ski Krušetnica 40 - 60 cm veľmi dobré

SKI PARK Kubínska hoľa 50 - 80 cm veľmi dobré

Ski Zábava - Hruštín 50 - 60 cm veľmi dobré

Racibor - Oravský Podzámok 40 - 50 cm veľmi dobré



Skorušinské vrchy

Ski centrum Brezovica 40 - 60 cm veľmi dobré

Ski centrum Nižná Uhliská 50 cm veľmi dobré

Ski Vitanová Vrchdolinky 55 - 75 cm veľmi dobré



Pieniny

Litmanová 60 cm veľmi dobré



Levočské vrchy

Levočská dolina 50 cm veľmi dobré



Spišská Magura

Skipark Vyšné Ružbachy 70 - 80 cm veľmi dobré



Volovské vrchy

Kavečany 35 - 40 cm veľmi dobré

Jahodná 40 - 50 cm veľmi dobré

Poráč - Brodok 50 cm veľmi dobré

Relax Center Plejsy 40 - 60 cm veľmi dobré



Slovenský raj

Ski Gugel Mlynky 30 - 55 cm veľmi dobré

Vernár Studničky 50 cm veľmi dobré



Čergov

Drienica 40 cm veľmi dobré

Fričkovce 10 - 30 cm veľmi dobré



Nízke Beskydy

Makovica - Nižná Polianka 40 - 70 cm veľmi dobré

Alpské strediská

Rakúsko

Flachau 50 –115 cm veľmi dobré

Göstling - Hochkar 60 - 80 cm veľmi dobré

Hinterstoder 25 – 55 cm dobré

Hintertux 25 –105 cm dobré

Hochficht 50 cm veľmi dobré

Hochfuegen 0 – 40 cm dobré

Ischgl 0 – 40 cm dobré

Kaunertal 60 – 95 cm dobré

Kitzbuehel a Kirchberg 50 – 55 cm dobré

Kitzsteinhorn – Maiskogel 25 – 75 cm dobré

Obergurgl - Hochgurgl 10 – 70 cm dobré

Schladming Dachstein 0 –130 cm dobré

Soelden 10 –155 cm dobré

Stubai 5 – 90 cm dobré

Zauberberg Semmering 60 - 70 cm dobré

Zell am See – Kaprun 5 – 75 cm dobré



Švajčiarsko

Davos Klosters 0 – 35 cm dobré

Matterhorn Ski Paradise 0 –105 cm dobré

Saas-Fee 0 –110 cm dobré

Verbier 10 – 80 cm dobré



Francúzsko

Chamonix Mont-Blanc 0 –100 cm dobré

Tignes 40 -130 cm dobré

Val d'Isére 30 –130 cm dobré

Val Thorens 55 –130 cm dobré



Taliansko

Bormio 0 - 45 cm dobré

Courmayeur 10 - 70 cm dobré

Livigno 5 - 50 cm dobré

Madonna di Campiglio 0 - 35 cm dobré

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. januára (TASR) - Na horách je dnes oblačné počasie so snežením, vo vyšších polohách veterno. Nie je vylúčená odstávka niektorých prepravných zariadení. Počas dňa má pripadnúť na slovenské zjazdovky 5 – 10 cm prachového snehu, v niektorých lokalitách na severe Slovenska 10 až 20 cm. Upravené zjazdovky s dobrými až veľmi dobrými podmienkami ponúka okolo sto zimných areálov.Najviac snehu je v Lomnickom sedle - 1,2 m, 90 až 110 cm snehu hlásia Roháče – Spálená a Zuberec – Janovky, 60 až 90 cm snehu je v Liptovskej Tepličke, 50 až 80 cm na Kubínskej holi, 70 až 80 cm na Remate. Na väčšine svahov sa však nachádza 30 až 60 cm zväčša technického snehu, na juhozápade 25 až 30 cm.Dobré lyžiarske podmienky na našich zjazdovkách sa vzhľadom na predpovede počasia udržia minimálne do konca zimných prázdnin.Na Liptove začína premávať nová autobusová linka City bus, ktorá každú stredu zvezie ľudí z jedného z hlavných centier turizmu priamo do Liptovského Mikuláša. Prvým lyžiarom v Jasnej ponúkne spestrenie v podobe programu priamo v srdci mesta už dnes večer o 19.00 h. Turisti sa môžu vybrať za spoznávaním pamiatok, navštíviť atrakcie, reštaurácie, či zabaviť sa."Naším cieľom bolo ponúknuť návštevníkom regiónu príjemnú alternatívu večerného programu a pritiahnuť ich do centra mesta. Čaká ich bezplatná prehliadka centra a najstaršieho kostola v meste so sprievodcom a možnosť netradične, vo večerných hodinách, navštíviť Múzeum Janka Kráľa aj s Mikulášskou mučiarňou," povedala vedúca oddelenia marketingu a podnikania z mikulášskej radnice Soňa Višňovská. Do projektu sa podľa nej zapojilo aj 14 prevádzok v okolí hlavného námestia. Každú stredu pripravia pre turistov špeciálny program.City bus nadväzuje na bezplatné linky Ski & Aqua busov, ktoré v regióne jazdia už päť rokov. Významne pomáhajú v zimných mesiacoch odťažiť premávku najmä cez Demänovskú dolinu a zároveň dovolenkárom ponúkajú alternatívu, ako sa dopravovať za atraktivitami regiónu. "Bezplatná preprava v regióne je pre Liptov už roky samozrejmosťou. V tomto roku investujeme do liniek viac ako 100.000 eur z prostriedkov oblastnej organizácie," povedal predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Ján Blcháč.Nová autobusová linka spájajúca Jasnú s Liptovským Mikulášom bude jazdiť každú stredu až do 12. marca. Okrem nej je novinkou oproti minulej sezóne aj vyššia frekvencia Ski busov v hlavnej sezóne. "Minulú sezónu sme sprostredkovali bezplatnú prepravu za aktívnym oddychom na Liptove takmer 80.000 klientov. V tomto roku ešte očakávame nárast prepravených osôb," povedala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.Na alpských zjazdovkách prevládajú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. Dnes sa v Alpách očakávajú výdatné snehové zrážky, pri ktorých má spadnúť v rakúskych a švajčiarskych Alpách 20 až 30 cm, v niektorých lokalitách do 50 cm nového snehu, na severe Talianska 5 až 15 cm. Ďalších 5 až 20 cm snehu, lokálne do 30 cm má pripadnúť ešte aj zajtra.