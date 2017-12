SNEHOVÉ SPRÁVY: Na horách pribudol nový sneh

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta

Alpské strediská

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. decembra (TASR) - Vleky a lanovky dnes premávajú v 70 strediskách. Je oblačno, teploty pod nulou a sneží. Lyžiarske podmienky sa mierne zlepšili, do rána pripadlo na horách 10 až 20 cm prachového snehu. Snehová vrstva na upravených zjazdovkách dosahuje od 20 do 50 cm, s výnimkou niektorých lokalít – napr. Skalka a Roháče hlásia od 50 do 70 cm snehu, Vyšná Boca 50 až 60 cm, Lomnické sedlo 140 cm. Cez víkend predpokladáme vzhľadom na príchod chladného počasia dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky.Čachovo - Selce 30 - 60 cm veľmi dobréDonovaly 20 – 30 cm veľmi dobréChopok juh - Kosodrevina 40 - 50 cm veľmi dobréChopok juh - Srdiečko 15 - 50 cm dobréChopok sever 10 - 50 cm veľmi dobréPavčina Lehota 10 - 30 cm dobréKrpáčovo 40 - 60 cm veľmi dobréZávažná Poruba 30 - 55 cm veľmi dobréPolomka - Bučník 25 - 30 cm dobréČertovica 60 - 80 cm veľmi dobréTelgárt 40 - 60 cm veľmi dobréŠachtičky 40 - 50 cm veľmi dobréTále 50 cm veľmi dobréMýto pod Ďumbierom 50 - 70 cm veľmi dobréVyšná Boca 50 - 60 cm veľmi dobréLiptovská Teplička 40 cm dobréKubašok - Sp. Bystré 40 cm veľmi dobréTatrasvit - Lopušná Dolina 30 cm veľni dobréSnowpark Lučivná 25 - 30 cm veľmi dobréSvit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobréTatranská Lomnica 50 -140 cm veľmi dobréBachledova DENY 30 - 60 cm veľmi dobréMonkova dolina 80 cm veľmi dobréSTREDNICA - Ždiar 20 - 40 cm dobréSTRACHAN - Ždiar 30 cm dobréDolný Smokovec - Pod lesom 30 cm veľmi dobréŠtrbské Pleso 45 cm veľmi dobréSki Bachledova 30 cm veľmi dobréPodbanské 10 - 20 cm dobréStarý Smokovec 0 cm nevyhovujúceRoháče - Spálená dolina 50 - 70 cm veľmi dobréZuberec - Janovky 50 cm veľmi dobréŽiar - Dolinky 30 - 50 cm dobréJasenská dolina 20 - 40 cm veľmi dobréMalinô Brdo 30 cm veľmi dobréFačkovské sedlo 25 - 50 cm veľmi dobréSnowland - Valčianska dolina 35 cm dobréVrátna - Paseky 30 - 50 cm veľmi dobréVrátna - Chleb 20 - 60 cm dobréWinter park Martinky 50 cm veľmi dobréČičmany 45 - 65 cm veľmi dobréKrahule 30 cm veľmi dobréKráliky 40 - 45 cm veľmi dobréSkalka arena 50 - 70 cm veľmi dobréSalamandra resort 30 cm dobréKokava - línia 60 cm veľmi dobréVyšná Slaná 20 cm dobréKošútka - Hriňová 25 - 30 cm dobréSki Royal Látky 25 - 30 cm dobréDrozdovo 15 - 35 cm veľmi dobréOstrý Grúň - Kollárová 5 - 25 cm veľmi dobréBezovec 20 cm dobréSki Centrum Kohútka 30 - 50 cm dobréMakov 20 - 30 cm dobréKubínska hoľa 30 - 50 cm veľmi dobréZábava - Hruštín 30 cm veľmi dobréBrezovica 20 - 30 cm dobréVitanová 40 - 55 cm veľmi dobréSNOWPARADISE Veľká Rača 35 - 40 cm veľmi dobréOravská Lesná 30 - 40 cm veľmi dobréOravský Podzámok 40 cm veľmi dobréKrušetnica 40 - 60 cm veľmi dobréKasárne - Javorníky 20 - 50 cm veľmi dobréLitmanová 30 cm dobréVyšné Ružbachy 40 - 50 cm veľmi dobréLevočská dolina 30 cm veľmi dobréJahodná 20 - 40 cm dobréPoráč - Brodok 20 cm dobréGugel - Mlynky 40 - 70 cm veľmi dobréDrienica 30 cm veľmi dobréVernár - Studničky 30 - 40 cm veľmi dobréAlpské strediská hlásia dobré až veľmi dobré podmienky, v západnej časti Álp pripadlo za posledné dva dni vo vysokých polohách 20 až 70 cm prachového snehu. Na rakúskych ľadovcoch dosahuje snehová vrstva v horných častiach výšku od 160 do 300 cm. Sezónu spustilo už 90 % lyžiarskych oblastí.Göstling - Hochkar 100 - 130 cm veľmi dobréHinterstoder 25 – 125 cm veľmi dobréHintertux 15 – 185 cm veľmi dobréHöchfuegen 75 - 145 cm veľmi dobréIschgl 40 – 100 cm veľmi dobréKaunertal 180 – 285 cm veľmi dobréKitzbuehel a Kirchberg 60 – 90 cm dobréKitzsteinhorn – Maiskogel 120 – 330 cm dobréObergurgl - Hochgurgl 100 – 260 cm veľmi dobréSchladming Dachstein 0 - 320 cm dobréSölden 15 – 220 cm dobréSerfaus - Fiss - Ladis 30 - 120 cm veľmi dobréStuhleck 40 - 85 cm veľmi dobréSt. Anton am Arlberg 75 - 175 cm veľmi dobréStubai 40 – 280 cm veľmi dobréZell am See – Kaprun 120 – 330 cm dobréArosa 40 - 125 cm dobréDavos Klosters 30 – 150 cm dobréMatterhorn Ski Paradise 15 – 140 cm dobréSaas-Fee 35 – 140 cm dobréLes Trois Vallées 130 - 220 cm dobréTignes 100 - 160 cm dobréVal d'Isére 0 – 160 cm dobréAdamello - Tonale 40 - 150 cm veľmi dobréAlta Badia 60 - 150 cm dobréBormio 30 - 100 cm dobréLivigno 50 - 90 cm dobréThree Peaks Dolomites 60 - 140 cm dobré