SNEHOVÉ SPRÁVY: Na zjazdovkách sa nachádza zväčša 30 až 60 cm snehu

31. 12., Snowparadise Veľká Rača, Silvestrovská párty, lyžovanie do 23.00 hod., program

31. 12., Snowland Valčianska dolina, Silvestrovský večer, lyžovanie do 3.00 hod. rána, program

31. 12., Strachan Ski – Ždiar, Silvester na svahu



Nízke Tatry



Čachovo - Selce 30 - 60 cm veľmi dobré



Donovaly 25 – 40 cm veľmi dobré



Chopok juh 30 - 50 cm veľmi dobré



Chopok sever 30 - 50 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 20 - 40 cm dobré



Krpáčovo 40 - 60 cm veľmi dobré



Závažná Poruba 30 - 55 cm veľmi dobré



Polomka - Bučník 25 cm dobré



Čertovica 60 - 80 cm veľmi dobré



Telgárt 40 - 60 cm veľmi dobré



Šachtičky 40 - 50 cm veľmi dobré



Tále 50 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 50 - 70 cm veľmi dobré



Vyšná Boca 50 - 60 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 40 cm dobré



Vysoké a Belianske Tatry



Kubašok - Sp. Bystré 40 cm veľmi dobré



Tatrasvit - Lopušná Dolina 30 cm veľni dobré



Snowpark Lučivná 40 cm veľmi dobré



Svit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 45 -140 cm veľmi dobré



Bachledova DENY 30 - 60 cm veľmi dobré



Monkova dolina 80 cm veľmi dobré



STREDNICA - Ždiar 40 cm veľmi dobré



STRACHAN - Ždiar 30 - 40 cm veľmi dobré



Dolný Smokovec - Pod lesom 30 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 45 cm veľmi dobré



Ski Bachledova 30 cm veľmi dobré



Podbanské 10 - 20 cm dobré



Západné Tatry



Roháče - Spálená dolina 50 - 70 cm veľmi dobré



Zuberec - Janovky 50 cm veľmi dobré



Žiar - Dolinky 30 - 50 cm dobré



Veľká a Malá Fatra, Strážovské vrchy



Jasenská dolina 40 - 50 cm veľmi dobré



Malinô Brdo 30 cm veľmi dobré



Fačkovské sedlo 30 - 50 cm veľmi dobré



Snowland - Valčianska dolina 40 cm dobré



Vrátna - Paseky 30 - 50 cm veľmi dobré



Vrátna - Chleb 30 - 70 cm dobré



Winter park Martinky 50 cm veľmi dobré



Čičmany 45 - 65 cm veľmi dobré



Kremnické a Štiavnické vrchy



Krahule 40 cm veľmi dobré



Králiky 40 - 45 cm veľmi dobré



Skalka arena 60 - 80 cm veľmi dobré



Salamandra resort 45 cm veľmi dobré



Veporské a Stolické vrchy



Kokava - línia 60 cm veľmi dobré



Vyšná Slaná 20 cm dobré



Košútka - Hriňová 25 - 30 cm veľmi dobré



Ski Royal Látky 30 - 35 cm veľmi dobré



Pohronský Inovec



Drozdovo 15 - 35 cm veľmi dobré



Vtáčnik



Ostrý Grúň - Kollárová 5 - 25 cm veľmi dobré



Považský Inovec



Bezovec 15 - 25 cm dobré



Malé Karpaty



Pezinská baba 15 - 30 cm dobré



Zochova chata 5 - 20 cm dobré



Javorníky



Ski Centrum Kohútka 30 - 50 cm dobré



Orava a Kysuce



Čertov - Lazy p. makytou 30 cm veľmi dobré



Makov 30 - 35 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 30 - 50 cm veľmi dobré



Zábava - Hruštín 30 - 40 cm veľmi dobré



Brezovica 20 - 30 cm dobré



Vitanová 40 - 55 cm veľmi dobré



SNOWPARADISE Veľká Rača 35 - 40 cm veľmi dobré



SNOW SUN Vadičov 20 - 30 cm dobré



Oravská Lesná 30 - 40 cm veľmi dobré



Oravský Podzámok 40 cm veľmi dobré



Krušetnica 40 - 60 cm veľmi dobré



Kasárne - Javorníky 20 - 50 cm veľmi dobré



Nižná Uhliská 25 - 30 cm dobré



Východné Slovensko



Litmanová 30 cm dobré



Vyšné Ružbachy 40 - 50 cm veľmi dobré



Levočská dolina 30 cm veľmi dobré



Jahodná 20 - 40 cm veľmi dobré



Poráč - Brodok 20 cm dobré



Gugel - Mlynky 40 - 70 cm veľmi dobré



Drienica 30 cm dobré



Vernár - Studničky 30 - 40 cm veľmi dobré

Alpské strediská



Rakúsko



Göstling - Hochkar 100 - 130 cm veľmi dobré



Hinterstoder 30 – 130 cm veľmi dobré



Hintertux 15 – 185 cm veľmi dobré



Höchfuegen 75 - 145 cm veľmi dobré



Ischgl 40 – 100 cm veľmi dobré



Kaunertal 190 – 300 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 60 – 90 cm dobré



Kitzsteinhorn – Maiskogel 120 – 330 cm dobré



Obergurgl - Hochgurgl 100 – 260 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0 - 320 cm dobré



Sölden 15 – 220 cm dobré



Serfaus - Fiss - Ladis 30 - 120 cm veľmi dobré



Stuhleck 40 - 85 cm veľmi dobré



St. Anton am Arlberg 80 - 195 cm veľmi dobré



Stubai 70 – 280 cm veľmi dobré



Zell am See – Kaprun 130 – 330 cm dobré



Švajčiarsko



Arosa 40 - 125 cm dobré



Davos Klosters 30 – 150 cm dobré



Matterhorn Ski Paradise 15 – 140 cm dobré



Saas-Fee 35 – 140 cm dobré



Francúzsko



Les Trois Vallées 130 - 220 cm dobré



Tignes 100 - 160 cm dobré



Val d'Isére 0 – 160 cm dobré



Taliansko



Adamello - Tonale 40 - 150 cm veľmi dobré



Alta Badia 60 - 150 cm dobré



Bormio 30 - 100 cm dobré



Livigno 50 - 90 cm dobré



Three Peaks Dolomites 60 - 140 cm dobré

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) - V prevádzke je okolo 75 lyžiarskych stredísk. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré. Do rána pripadlo 1 až 5 cm nového snehu a posledné dve noci prevádzkovatelia i technicky zasnežovali. Na zjazdovkách sa nachádza zväčša 30 až 60 cm snehu, v nižších polohách do 600 m n.m. 15 až 40 cm. 60 až 80 cm snehu hlási Skalka a Čertovica, o 10 cm menej Mýto pod Ďumbierom a Roháče – Spálená, 30 až 50 cm snehu je v Skicentre Dolinky – Žiar aj na Kubínskej holi a do 40 cm snehu v Skicentre Strednica v Ždiari, v Liptovskej Tepličke alebo vo Valčianskej doline. Zajtra otvárajú sezónu v Skilande Stará Myjava.Na alpských zjazdovkách sú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. Za posledné dva dni pripadlo 5 až 20 cm snehu, hlavne v polohách nad 1500 m n.m.