Snehové správy: Pozor, sneh môže byť v priebehu dňa mokrý

Lyžiarske podmienky



Nízke Tatry

Selce - Čachovo 60 - 70 cm veľmi dobré

Čertovica - STIV 50 cm veľmi dobré

Čertovica 40 - 75 cm veľmi dobré

Donovaly 45 - 60 cm veľmi dobré

Chopok juh 10 – 40 cm dobré

Chopok sever 10 – 55 cm veľmi dobré

Krpáčovo 70 cm veľmi dobré

Mýto pod Ďumbierom 60 - 70 cm veľmi dobré

Závažná Poruba 45 - 75 cm veľmi dobré

Pavčina Lehota 20 - 60 cm veľmi dobré

Polomka - Bučník 30 - 60 cm veľmi dobré

Telgárt 80 - 85 cm veľmi dobré

Šachtičky 40 - 70 cm veľmi dobré

Tále 70 - 90 cm veľmi dobré

Liptovská Teplička 70 - 95 cm veľmi dobré

Vyšná Boca 60 - 80 cm veľmi dobré



Vysoké Tatry

Tatranská Lomnica 70 - 140 cm veľmi dobré

Štrbské Pleso 80 - 100 cm veľmi dobré

Starý Smokovec 70 cm veľmi dobré

Dolný Smokovec - Pod lesom 30 cm veľmi dobré

Kubašok - Sp. Bystré 50 - 60 cm veľmi dobré

Snowpark Lučivná 60 cm veľmi dobré

Svit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré

Podbanské 30 - 60 cm dobré

Tatrasvit - Lopušná dolina 60 - 70 cm veľmi dobré



Západné Tatry

Roháče - Spálená dolina 100 - 130 cm veľmi dobré

Zuberec - Janovky 110 cm veľmi dobré

Zuberec - Milotín 60 - 80 cm veľmi dobré

Skicentrum - Žiar - Dolinky 80 cm veľmi dobré

SKI PARK Oravice 70 - 90 cm veľmi dobré



Belianske Tatry

Ski Bachledova 85 - 95 cm veľmi dobré

Bachledova - DENY 60 cm veľmi dobré

Skicentrum Strednica - Ždiar 60 - 70 cm veľmi dobré

Strachan Ski Centrum - Ždiar 90 cm veľmi dobré

Monkova dolina 80 cm veľmi dobré



Veľká Fatra

Jasenská dolina 80 - 90 cm veľmi dobré

Ružomberok - Malinô Brdo 60 - 70 cm veľmi dobré



Malá Fatra

Vrátna - Paseky 45 - 90 cm veľmi dobré

Vrátna - Chleb 10 - 80 cm dobré

Vrátna - Poludňový Grúň 45 - 90 cm veľmi dobré

Winter park MARTINKY 70 cm veľmi dobré

Snowland Valčianska dolina 110 -120 cm veľmi dobré

Fačkovské sedlo - Kľak 80 - 95 cm veľmi dobré

Malá Lučivná 35 - 55 cm veľmi dobré

Skicentrum Kľačno 20 - 30 cm dobré



Strážovské vrchy

Čičmany 60 - 70 cm veľmi dobré



Kremnické vrchy

Krahule 50 - 70 cm veľmi dobré

Králiky 60 - 80 cm veľmi dobré

Skalka arena 70 - 90 cm veľmi dobré

Remata 70 - 90 cm veľmi dobré

Ski Centrum Kordiky 20 cm dobré

Skicentrum Tajov 20 cm dobré



Štiavnické vrchy

Salamandra Resort 80 cm veľmi dobré



Veporské vrchy

Ski Resort - Hotel Royal Látky 70 cm veľmi dobré

Ski Centre Košútka - Hriňová 50 - 60 cm veľmi dobré



Stolické vrchy

Skicentrum Kokava - línia 50 -100 cm veľmi dobré

Vyšná Slaná - Július 50 - 60 cm veľmi dobré



Vtáčnik

Ostrý Grúň - Kollárová 20 - 50 cm veľmi dobré



Pohronský Inovec

Ski centrum Drozdovo 40 - 50 cm veľmi dobré



Považský Inovec

Skipark Kálnica 55 cm veľmi dobré

Bezovec 35 - 45 cm veľmi dobré



Malé Karpaty

Pezinská Baba 30 - 70 cm dobré

Zochova chata - Piesok 40 - 60 cm dobré



Biele Karpaty

Ski Land Stará Myjava 85 cm veľmi dobré



Javorníky

Ski Centrum Kohútka 70 -110 cm veľmi dobré

Čertov - Lazy pod Makytou 40 - 50 cm veľmi dobré

Kasárne - Javorník 50 - 70 cm veľmi dobré

Ski Makov 55 - 75 cm veľmi dobré

Ski Ráztoka - Horná Maríková 70 cm veľmi dobré

Podjavorník (so - ne) 30 - 40 cm veľmi dobré



Kysucká vrchovina

Vadičov 60 cm veľmi dobré



Kysucké Beskydy

SNOWPARADISE Veľká Rača 60 - 65 cm veľmi dobré

Športcentrum Oščadnica 80 cm veľmi dobré



Oravské Beskydy

Orava Snow - Oravská Lesná 60 - 80 cm veľmi dobré



Oravská Magura

Ski Krušetnica 55 - 60 cm veľmi dobré

Ski Zábava - Hruštín 60 cm veľmi dobré

Oravský Podzámok 40 - 70 cm veľmi dobré

Kubínska hoľa 60 - 90 cm veľmi dobré



Skorušinské vrchy

Ski centrum Brezovica 50 - 70 cm veľmi dobré

Ski centrum Nižná Uhliská 90 cm veľmi dobré

Vitanová 60 - 75 cm veľmi dobré



Pieniny

Litmanová 80 cm veľmi dobré



Levočské vrchy

Levočská dolina 50 cm veľmi dobré



Spišská Magura

Skipark Vyšné Ružbachy 90 cm veľmi dobré



Volovské vrchy

Jahodná 65 - 75 cm veľmi dobré

Poráč - Brodok 50 cm veľmi dobré

Relax Center Plejsy 50 - 60 cm veľmi dobré

Kavečany (so-ne) 50 - 60 cm veľmi dobré



Slovenský raj

Ski Gugel Mlynky 30 - 55 cm veľmi dobré

Vernár Studničky 50 - 70 cm veľmi dobré

Mraznica - Hnilčík 75 cm veľmi dobré



Čergov

Drienica 60 cm veľmi dobré

Fričkovce (pia - ne) 15 - 35 cm veľmi dobré



Nízke Beskydy

Makovica - Nižná Polianka 50 - 80 cm veľmi dobré



Bachureň

Renčišov - Búče 30 - 50 cm veľmi dobré

Alpské strediská



Nové centimetre snehu pripadli od stredy aj na alpské zjazdovky – zväčša päť až 20 cm. Podmienky pre zimné športy sú dobré až veľmi dobré. Na rakúskych ľadovcoch sa nachádza v horných častiach 110 až 235 cm snehu.



Rakúsko

Flachau 105 –185 cm veľmi dobré

Göstling - Hochkar 60 - 90 cm dobré

Hinterstoder 60 –130 cm veľmi dobré

Hintertux 25 –160 cm dobré

Hochficht 110 -120 cm veľmi dobré

Hochfuegen 5 –110 cm dobré

Ischgl 25 – 65 cm dobré

Kaunertal 155 –200 cm dobré

Kitzbuehel a Kirchberg 70 – 85 cm dobré

Kitzsteinhorn – Maiskogel 70 –110 cm dobré

Obergurgl - Hochgurgl 25 –105 cm dobré

Schladming Dachstein 100 –190 cm dobré

Soelden 20 –235 cm dobré

Stubai 30 –130 cm dobré

Zauberberg Semmering 90 -100 cm dobré

Zell am See – Kaprun 5 –110 cm dobré



Švajčiarsko

Davos Klosters 45 –120 cm dobré

Matterhorn Ski Paradise 5 –130 cm dobré

Saas-Fee 20 –145 cm dobré

Verbier 20 –140 cm dobré



Francúzsko

Chamonix Mont-Blanc 40 –150 cm dobré

Tignes 70 -135 cm dobré

Val d'Isére 70 –135 cm dobré

Val Thorens 75 –160 cm dobré



Taliansko

Bormio 30 - 45 cm dobré

Courmayeur 25 - 80 cm dobré

Livigno 10 - 55 cm dobré

Madonna di Campiglio 10 - 50 cm dobré

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. februára (TASR) - Na slovenských zjazdovkách prevládajú dobré až veľmi dobré podmienky pre zimné športy a snehová vrstva dosahuje zväčša od 40 do 80 cm, od stredy (1.2.) sa vo viacerých lokalitách zvýšila o päť až 15 cm, 40 až 70 cm snehu je na Šachtičkách a v Oravskom Podzámku - Racibor, 50 až 70 cm vo Vernári, v Brezovici aj na Krahuliach, 60 až 70 cm snehu hlási Veľká Rača, Čičmany, Čachovo – Selce, Tatrasvit v Lopušnej doline alebo Vadičov.Na horách je dnes oblačné počasie, v nižších polohách hmlisto a teploty nad nulou. Sneh môže byť v priebehu dňa mokrý. V prevádzke je minimálne 100 lyžiarskych stredísk.3. 2., Donovaly – Záhradište, Horehronská liga - 1.kolo, verejné preteky v obrovskom slalome3. 2., Žiar – Dolinky, Pohár Liptova v obrovskom slalome3.2. – 5. 2., Králiky, 11. rocník Memoriálu Jozefa Michalecha a Gustáva Schlanka a I. Majstrovstvá SR, preteky v bežeckom lyžovaní4. 2., Vyšné Ružbachy, bezplatná lyžovačka pre čistých jednotkárov4. 2., Lopušná dolina – Svit, víkendové animácie pre deti4.2. – 5.2., Malinô Brdo, Slovenský pohár žiakov – 3. kolo, preteky žiačok v slalome a obrovskom slalome5. 2., Ski Bachledova, Ždiarske fašiangy na snehu, karneval, fašiangové dobroty, detské animácie, sútaže o najlepšie masky, fotenie s maskotomVplyvom posledného sneženia a postupného oteplenia sa vo vysokohorskom teréne všetkých slovenských pohorí vytvorilo mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. TASR o tom informoval Anton Sedlák, službukonajúci Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.Uvoľnenie lavín je podľa neho možné najmä pri väčšom mechanickom zaťažení na strmých svahoch pod hrebeňmi a v žľaboch. "Nový sneh je nerovnomerne uložený a prefúkaný vo forme snehových dosiek a vankúšov. Na slnkom osvietených svahoch sa pri oteplení v priebehu dňa môžu vyskytnúť spontánne lavíny z vlhkého až mokrého snehu," upozornil.Po poslednej vlne sneženia je dnes ráno na horách prevažne polooblačno až zamračené, miestami v podhorí hmlisto. Počas sneženia, ktoré smerovalo od juhozápadu, pripadlo v priemere desať až 20 centimetrov snehu, miestami aj viac. Teplota vzduchu sa ráno pohybovala od mínus šesť do plus jedného stupňa Celzia. Na hrebeňoch fúkal mierny západný až juhozápadný vietor s rýchlosťou do päť, v nárazoch do 17 metrov za sekundu.