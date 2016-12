Snehové správy: Rastie počet upravených zjazdoviek v strediskách

Na archívnej snímke zasnežovanie na Pasekách vo Vrátnej doline. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Lyžiarske podmienky



Nízke Tatry

Skicentrum Čertovica 20 - 40 cm dobré

Donovaly - Záhradište 20 - 35 cm veľmi dobré

Chopok juh - Srdiečko 10 – 30 cm veľmi dobré

Chopok juh - Kosodrevina 10 – 40 cm obmedzené

Chopok sever 10 – 50 cm veľmi dobré

Mýto pod Ďumbierom 30 - 40 cm veľmi dobré

Opalisko - Závažná Poruba 30 - 60 cm veľmi dobré

Ski Telgárt 40 - 50 cm veľmi dobré

Tále 30 - 60 cm veľmi dobré

Vyšná Boca - Bačova Roveň 30 - 50 cm dobré

Krpáčovo 0 - 60 cm veľmi dobré



Vysoké Tatry

Tatranská Lomnica 70 cm veľmi dobré

Štrbské Pleso 50 cm veľmi dobré

Kubašok - Sp. Bystré 50 cm veľmi dobré

Snowpark Lučivná 50 cm veľmi dobré



Západné Tatry

Roháče - Spálená dolina 80 - 100 cm veľmi dobré

Skicentrum - Žiar Dolinky 40 cm dobré



Belianske Tatry

Ski Bachledova 30 - 40 cm veľmi dobré

Skicentrum Strednica - Ždiar 30 - 40 cm veľmi dobré



Veľká Fatra

Jasenská dolina 50 - 70 cm veľmi dobré

Ružomberok - Malino Brdo 20 - 30 cm dobré



Malá Fatra

Vrátna - Paseky 40 - 60 cm veľmi dobré

Winter park MARTINKY 50 cm veľmi dobré

Fačkovské sedlo - Kľak 40 - 50 cm veľmi dobré



Strážovské vrchy

Čičmany 50 cm veľmi dobré



Kremnické vrchy

Krahule 30 - 40 cm veľmi dobré

Králiky 40 - 50 cm veľmi dobré



Štiavnické vrchy

Salamandra Resort 50 cm veľmi dobré



Považský Inovec

Bezovec 30 cm veľmi dobré



Veporské vrchy

Ski Resort Royal Látky 45 cm veľmi dobré



Stolické vrchy

Skicentrum Kokava - línia 40 - 50 cm veľmi dobré

Vyšná Slaná - Július 30 - 40 cm veľmi dobré



Vtáčnik

Ski Blanc Ostrý Grúň Kollárová 0 - 30 cm dobré



Pohronský Inovec

Ski centrum Drozdovo 0 - 40 cm veľmi dobré



Malé Karpaty

Pezinská Baba 20 - 40 cm dobré

Zochova chata - Piesok 25 cm dobré



Javorníky

Ski Centrum Kohútka 20 - 60 cm veľmi dobré

Čertov - Lazy pod Makytou 30 - 40 cm veľmi dobré

Ski Makov 35 - 45 cm veľmi dobré



Kysucké Beskydy

SNOWPARADISE Veľká Rača 30 - 45 cm veľmi dobré

Športcentrum Oščadnica 40 cm veľmi dobré



Kysucká vrchovina

Snow Sun Vadičov 35 cm veľmi dobré



Oravská Magura

Ski Krušetnica 40 - 60 cm dobré

SKI PARK Kubínska hoľa 40 - 70 cm veľmi dobré

Ski Zábava - Hruštín 40 - 60 cm veľmi dobré



Pieniny

Litmanová 40 - 50 cm veľmi dobré



Levočské vrchy

Resort Levočská dolina 50 cm veľmi dobré



Spišská Magura

Skipark Vyšné Ružbachy 60 - 70 cm veľmi dobré



Volovské vrchy

Kavečany 30 - 40 cm veľmi dobré

Jahodná 25 - 35 cm veľmi dobré

Poráč - Brodok 30 cm veľmi dobré



Slovenský raj

Ski Gugel Mlynky 30 - 55 cm dobré

Vernár Studničky 40 cm veľmi dobré



Čergov

Drienica 40 cm veľmi dobré

Fričkovce 0 - 20 cm dobré

Alpské strediská



Na začiatku týždňa pripadlo v oblasti Rakúska do 10 cm nového snehu. Lyžiarske podmienky v alpských strediskách sú dobré až veľmi dobré. Na rakúskych ľadovcoch sa nachádza 85 až 150 cm snehu v horných staniciach lanoviek, v Dolnom Rakúsku sa lyžuje napríklad v strediskách Göstling – Hochkar, Oetscher, Annaberg a Semmering – snehová vrstva dosahuje od 30 do 60 cm.



Rakúsko

Flachau 40 – 100 cm veľmi dobré

Göstling - Hochkar 40 - 60 cm dobré

Hinterstoder 25 – 55 cm dobré

Hintertux 25 – 105 cm dobré

Hochficht 40 – 40 cm veľmi dobré

Hochfuegen 0 – 40 cm dobré

Ischgl 0 – 40 cm dobré

Kaunertal 55 – 90 cm dobré

Kitzbuehel a Kirchberg 50 – 55 cm dobré

Kitzsteinhorn – Maiskogel 25 – 85 cm dobré

Obergurgl - Hochgurgl 10 – 55 cm dobré

Schladming Dachstein 60 – 100 cm dobré

Soelden 10 – 145 cm dobré

Stubai 5 – 90 cm dobré

Zauberberg Semmering 30 - 40 cm dobré

Zell am See – Kaprun 30 – 85 cm dobré



Švajčiarsko

Davos Klosters 0 – 25 cm dobré

Matterhorn Ski Paradise 0 – 105 cm dobré

Saas-Fee 30 – 110 cm dobré

Verbier 10 – 80 cm dobré



Francúzsko

Chamonix Mont-Blanc 0 – 100 cm dobré

Tignes 40 - 140 cm dobré

Val d'Isére 35 – 140 cm dobré

Val Thorens 60 – 135 cm dobré



Taliansko

Bormio 0 - 45 cm dobré

Courmayeur 10 - 80 cm dobré

Livigno 5 - 50 cm dobré

Madonna di Campiglio 0 - 35 cm dobré

Bratislava 22. decembra (TASR) - Vleky a lanovky dnes premávajú v minimálne 30 strediskách. Počas vianočných sviatkov ohlásilo prevádzku zatiaľ 60 areálov. Lyžiarsku sezónu včera spustili v Kokave – línii, zajtra sa pridajú Ski Gugeľ – Mlynky, Poráč – Brodok a Fričkovce, v nedeľu Mýto pod Ďumbierom a Plejsy a v pondelok Krpáčovo.Vplyvom technického zasnežovania sa snehová vrstva mierne podvihla a zvýšil sa aj počet upravených zjazdoviek v strediskách – napríklad zajtra otvárajú na Donovaloch zjazdovku na Novej holi, už 80 percent svahov je návštevníkom k dispozícii na Štrbskom Plese, Roháčoch – Spálenej aj Kubínskej holi.Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré, na svahoch sa nachádza prevažne technický sneh, podklad je premrznutý a tvrdý. Výška snehovej vrstvy dosahuje zväčša 30 až 50 cm.Od 30 do 60 cm snehu hlásia napríklad Tále a Závažná Poruba, 40 až 50 cm Litmanová a Králiky, 40 cm snehu je v Športcentre Oščadnica, v Drienici a v Skicentre Žiar-Dolinky, o 10 cm viac v Levočskej doline, v Čičmanoch a v Snowparku Lučivná.Na Štedrý deň bude viacero stredísk v prevádzke len v doobedných hodinách, prípadne budú zatvorené.