SNEHOVÉ SPRÁVY: Vleky a lanovky premávajú v minimálne 80 strediskách

Lyžovanie na svahu Interski v lyžiarskom stredisku na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 18. januára 2018. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Akcie

20. 1., Snowland Valčianska dolina, FUN SKI SLALOM VALČA, 1. ročník amatérskeho lyžovania 20. 1., Ski Čertovica, LESY SKI CUP – 1. kolo a HOREHRONSKÁ LIGA – 2. ročník 20. 1., Bachledova - Deny, VÝCHODOSLOVENSKÁ LYŽIARSKA LIGA – 1. kolo 20. 1. – 21. 1., Vrátna – Paseky, SLOVENSKÝ POHÁR ŽIAKOV 21. 1., Kubašok – Spišské Bystré, KUBAŠOK CUP – verejné preteky v obrovskom slalome s bohatým sprievodným programom 21. 1., Lopušná dolina – Svit, LOPUŠKA CUP, verejné lyžiarske preteky v obrovskom slalome



Alpské strediská

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. januára (TASR) - Vďaka zimnému počasiu, ktoré na Slovensku pretrváva od nedele (14.1.) je situácia na našich zjazdovkách veľmi dobrá. Od začiatku týždňa sa snehová vrstva zvýšila o 15 až 25 cm, vo štvrtok (18.1.) pripadlo päť až desať cm nového prachového snehu. Vleky a lanovky premávajú v minimálne 80 strediskách, prevádzka bola obnovená aj v nižšie položených areáloch. Tále, Telgárt, Roháče – Spálená a Skalka hlásia 50 až 70 cm snehu, o 10 cm viac Mýto pod Ďumbierom a Čertovica, 65 cm snehu je na Martinských holiach a 1,3 m v Lomnickom sedle. Na ďalších zjazdovkách sa výška snehovej vrstvy pohybuje zväčša od 30 do 60 cm. Napríklad v Oraviciach, na Šachtičkách, vo Valčianskej doline a vo Vyšnej Boci je 50 až 60 cm snehu, v Košútke- Hriňovej a v Kokave-línii 40 až 50 cm, v Jasenskej doline, na Malinôm Brde, v Krušetnici a v Kohútke 30 až 50 cm.Čachovo - Selce 50 - 60 cm veľmi dobréDonovaly 40 – 55 cm veľmi dobréChopok juh - Kosodrevina 40 - 50 cm veľmi dobréChopok juh - Srdiečko 15 - 50 cm dobréChopok sever 30 - 50 cm veľmi dobréKrpáčovo 40 - 60 cm veľmi dobréLiptovská Teplička 40 cm dobréMýto pod Ďumbierom 50 - 80 cm veľmi dobréZávažná Poruba 25 - 45 cm veľmi dobréPavčina Lehota 20 - 40 cm dobréPolomka - Bučník 40 cm veľmi dobréČertovica 60 - 80 cm veľmi dobréTelgárt 50 - 70 cm veľmi dobréŠachtičky 50 - 60 cm veľmi dobréTále 50 - 70 cm veľmi dobréVyšná Boca 50 - 60 cm dobréŠtrbské Pleso 45 cm veľmi dobréTatranská Lomnica 35 -130 cm veľmi dobréKubašok - Sp. Bystré 40 cm veľmi dobréSnowpark Lučivná 40 cm veľmi dobréTatrasvit-Lopušná dolina 40 cm veľmi dobréSvit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobréDolný Smokovec - Pod lesom 40 cm veľmi dobréPodbanské 15 - 25 cm dobréStarý Smokovec 50 cm veľmi dobréSki Bachledova 40 cm veľmi dobréBachledova DENY 30 - 60 cm veľmi dobréMonkova dolina 50 cm veľmi dobréSTREDNICA - Ždiar 40 cm veľmi dobréSTRACHAN - Ždiar 60 - 70 cm veľmi dobréRoháče - Spálená dolina 50 - 70 cm veľmi dobréOravice 50 - 60 cm veľmi dobréZuberec - Janovky 60 cm veľmi dobréŽiar - Dolinky 30 - 50 cm dobréJasenská dolina 30 - 50 cm veľmi dobréFačkovské sedlo 30 - 60 cm veľmi dobréMalinô Brdo 30 - 50 cm veľmi dobréVrátna - Paseky 10 - 40 cm veľmi dobréVrátna - Chleb 30 - 70 cm dobréWinter park Martinky 65 cm veľmi dobréSnowland - Valčianska dolina 50 - 60 cm veľmi dobréKrahule 40 cm veľmi dobréKráliky 65 - 70 cm veľmi dobréSkalka arena 50 - 70 cm veľmi dobréSalamandra Resort 30 cm veľmi dobréKokava - línia 40 - 50 cm veľmi dobréSki Royal Látky 40 - 45 cm veľmi dobréVyšná Slaná 30 - 50 cm veľmi dobréKošútka - Hriňová 40 - 50 cm veľmi dobréDrozdovo 15 - 45 cm veľmi dobréOstrý Gruň - Kollárová 30 cm veľmi dobréBezovec 10 - 35 cm veľmi dobréPezinská Baba 10 - 30 cm dobréZochova chata 5 - 40 cm veľmi dobréStará Myjava 30 cm veľmi dobréKasárne - Javorníky 40 - 60 cm veľmi dobréČertov - Lazy p. Makytou 20 - 40 cm veľmi dobréSki Centrum Kohútka 30 - 50 cm veľmi dobréMakov 30 - 35 cm veľmi dobréSnow Sun Vadičov 30 - 35 cm veľmi dobréSNOWPARADISE Veľká Rača 30 - 40 cm veľmi dobréOravská Lesná 40 - 55 cm veľmi dobréOravský Podzámok 40 - 45 cm veľmi dobréKrušetnica 30 - 50 cm veľmi dobréKubínska hoľa 40 - 60 cm veľmi dobréZábava - Hruštín 30 - 40 cm veľmi dobréBrezovica 20 - 30 cm dobréNižná Uhliská 35 cm veľmi dobréVitanová 45 - 60 cm veľmi dobréLitmanová 50 - 60 cm veľmi dobréVyšné Ružbachy 60 cm veľmi dobréLevočská dolina 30 cm veľmi dobréPoráč - Brodok 20 cm veľmi dobréPlejsy 30 cm dobréGugel - Mlynky 25 - 55 cm veľmi dobréVernár - Studničky 30 - 40 cm veľmi dobréDrienica 30 cm veľmi dobréRenčišov - Búče 15 - 30 cm veľmi dobréJahodná 30 - 40 cm veľmi dobréSnehová vrstva sa zvýšila aj v alpských strediskách. Vo štvrtok pripadlo 15 – 30 cm nového snehu, v niektorých oblastiach do 50 cm. Podmienky pre zimné športy sú dobré až veľmi dobré.Göstling - Hochkar 90 - 100 cm veľmi dobréHinterstoder 40 – 160 cm dobréHintertux 35 – 210 cm veľmi dobréHöchfuegen 60 - 120 cm veľmi dobréIschgl 50 – 130 cm veľmi dobréKaunertal 250 – 390 cm veľmi dobréKitzbuehel a Kirchberg 70 – 105 cm dobréKitzsteinhorn – Maiskogel 115 – 325 cm dobréObergurgl - Hochgurgl 120 – 290 cm veľmi dobréSchladming Dachstein 0 - 460 cm dobréSölden 10 – 280 cm dobréSerfaus - Fiss - Ladis 75 - 215 cm veľmi dobréStuhleck 50 - 100 cm veľmi dobréSt. Anton am Arlberg 110 - 310 cm veľmi dobréStubai 70 – 300 cm veľmi dobréZell am See – Kaprun 150 – 325 cm dobréArosa 90 - 210 cm dobréDavos Klosters 120 – 230 cm dobréMatterhorn Ski Paradise 150 – 280 cm dobréSaas-Fee 115 - 380 cm dobréLes Trois Vallées 210 - 240 cm dobréTignes 195 - 300 cm dobréVal d'Isére 0 – 350 cm dobréAdamello - Tonale 60 - 250 cm veľmi dobréAlta Badia 70 - 180 cm dobréBormio 40 - 100 cm dobréLivigno 70 - 110 cm dobréThree Peaks Dolomites 20 - 145 cm dobré