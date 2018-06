Snemovňa reprezentantov odmietla tvrdý návrh prisťahovaleckého zákona

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 22. júna (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu odmietla vo štvrtok návrh zákona namiereného voči prisťahovalcom. Zmienená legislatíva značne sťažuje mladým prisťahovalcom prezývaným rojkovia (dreamers), ktorých do USA priviedli nelegálne ešte ako deti, získať občianstvo.Agentúra AP informovala, že neúspech tohto návrhu sa očakával, umiernení republikáni ho totiž považovali príliš tvrdý a demokrati boli jednotne proti. Za legislatívu napokon v snemovni nehlasovalo až 41 republikánov, pričom celkovo neprešla pomerom hlasov 231:193, uviedla agentúra DPA.Legislatíva by okrem komplikácií pre tzv. dreamers obmedzila i legálne prisťahovalectvo. O kompromisnom návrhu zákona o prisťahovalectve taktiež z dielne republikánov by mala Snemovňa reprezentantov hlasovať v piatok. Aj keby v nej návrh prešiel, je pravdepodobné, že uviazne v Senáte.