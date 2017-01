Snemovňa reprezentantov podnikla prvý krok k zrušeniu Obamacare

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 14. januára (TASR) - Americká Snemovňa reprezentantov v piatok prijala rezolúciu, ktorá je prvým krokom smerom k zrušeniu reformy zdravotnej starostlivosti. Reforma, známa aj pod názvom Obamacare, bola jednou z hlavných tém kampane pred nedávnymi voľbami v USA.Snemovňa reprezentantov dnes pomerom hlasov 227 k 198 schválila návrh rezolúcie, ktorá vyzýva kľúčové výbory oboch komôr amerického Kongresu, aby do 27. januára vypracovali legislatívny návrh na zrušenie zdravotníckej reformy.Novozvolený republikánsky prezident Donald Trump, ktorý sa ujme funkcie 20. januára, dnes na svojom konte na sociálnej sieti Twitter napísal: "Neprijateľný zákon o zdravotnej starostlivosti bude čoskoro minulosťou".Trump tento týždeň prisľúbil, že jeho administratíva čoskoro predstaví plán na zrušenie Obamacare. Súčasne pripravuje zavedenie nového systému, ktorý by mal Obamovu reformu nahradiť.Samotní republikáni sa zatiaľ zhodujú len na potrebe rýchleho zrušenia Obamacare. O tom, ako by mal vyzerať nový systém, však medzi nimi panujú rozdielne predstavy.Návrh novej zdravotníckej legislatívy, ktorý by mali pripraviť kongresové výbory, musia následne schváliť obe komory Kongresu. Hlasovanie o ňom by sa mohlo uskutočniť už vo februári, avšak uzákonenie nového systému môže potrvať aj niekoľko mesiacov.Odchádzajúci prezident Barack Obama považuje presadenie zákona o ochrane pacientov a dostupnej zdravotnej starostlivosti za jeden zo svojich najväčších vnútropolitických úspechov. Podľa republikánov však nový systém dobre nefunguje a príliš rozširuje právomoci federálnej vlády na úkor občanov a jednotlivých štátov.Podľa prieskumov verejnej mienky si polovica opýtaných Američanov myslí, že reformu Obamacare treba zrušiť. Vďaka novým opatreniam totiž síce 20 miliónov dovtedy nepoistených Američanov získalo zdravotné poistenie, ale platiť si ho bude musieť teraz väčšina občanov USA. Obamacare predpokladá okrem iného aj úspory nákladov na zdravotnú starostlivosť, odstraňuje znevýhodňovanie chorých pri poisťovaní a zavádza daňové úľavy pre poistencov.Zákon týkajúci sa zdravotnej starostlivosti bol prijatý v roku 2010 hlasmi demokratov, ktorí vtedy ovládali Kongres. Republikáni, ktorí medzičasom získali väčšinu v Snemovni reprezentantov a neskôr aj v Senáte, viackrát hlasovali za zrušenie zákona, avšak nedokázali prehlasovať prezidentské veto. Americký najvyšší súd tiež podporil kľúčové aspekty reformy Obamacare.Agentúra AP upozorňuje, že republikáni teraz nasledujú príklad demokratov, keď chcú zmeny v zákone o zdravotnej starostlivosti robiť bez dohody s opozíciou.