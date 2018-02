Snemovňa reprezentantov schválila krátkodobé financovanie do 23. marca

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 7. februára (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila v utorok zákon o zabezpečení krátkodobého financovania federálnych inštitúcií do 23. marca. Opatrenie má zamedziť hroziacemu shutdownu, ktorý by opäť ochromil činnosť mnohých vládnych inštitúcií v USA, informovala v stredu agentúra DPA.Členovia Snemovne reprezentantov schválili návrh pomerom hlasov 245 ku 182. Legislatívu musí ešte do štvrtka večera odsúhlasiť aj Senát.Očakáva sa, že senátori do návrhu zakomponujú určité zmeny, čo by si vynútilo opätovné hlasovanie o celom zákone v Snemovni reprezentantov.Federálne inštitúcie majú momentálne zaistené financovanie len do 8. februára.V januári ich činnosť ochromil 69-hodinový shutdown, dôsledku ktorého nemohlo nastúpiť do práce okolo 850.000 vládnych zamestnancov. Počas jeho trvania sa financovali len federálne inštitúcie zaisťujúce činnosti nevyhnutné pre základný chod krajiny.Predĺženie aspoň krátkodobého financovania federálnych úradov viazne na najmä sporoch okolo imigrácie a ochrany hraníc. Demokrati požadujú ústupky v imigračnej reforme, konkrétne zaistenie právnej ochrany pre státisíce mladých prisťahovalcov, ktorí sa dostali do USA nelegálne ešte ako deti.Prezident Donald Trump v utorok apeloval na členov Kongresu, aby sa dosiahli dohodu v otázke imigračnej reformy a odvrátili tak ďalší hroziaci shutdown.