Snemovňa reprezentantov schválila návrh o sprísnení sankcií voči KĽDR

Severokórejský líder Kim Čong-Un. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. mája (TASR) - Snemovňa reprezentantov USA schválila vo štvrtok drvivou väčšinou 419:1 legislatívny návrh na sprísnenie sankcií voči Severnej Kórei. Stúpenci tohto kroku tvrdia, že jeho zámerom je poslať Pchjongjangu silný odkaz na pozadí zvýšeného napätia ohľadom jadrového a balistického programu KĽDR.Opatrenie ešte musí schváliť Senát, až potom môže putovať do Bieleho domu k prezidentovi Donaldovi Trumpovi na podpísanie, čím by sa návrh stal zákonom, pripomína agentúra Reuters. Návrh, vypracovaný oboma hlavnými politickými stranami, sa zameriava na zamedzenie prísunu peňazí pre vojenské programy Pchjongjangu.Návrh zákona zakazuje lodiam vo vlastníctve KĽDR operovať v amerických vodách alebo kotviť v amerických prístavoch. Tovar vyprodukovaný nútenou prácou nebude možné priviezť na územie USA. Návrh tiež požaduje, aby vláda vo Washingtone zhodnotila opätovné zaradenie KĽDR na zoznam štátnych sponzorov terorizmu.Napätie na Kórejskom polostrove je značné už niekoľko týždňov, pričom k nemu prispievajú obavy, že by Pchjongjang mohol uskutočniť svoju šiestu jadrovú skúšku, proti čomu sa stavia OSN, ako aj Čína ako jediný veľký spojenec KĽDR. Trump však vyhlásil, že je otvorený stretnutiu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.