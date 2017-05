Snemovňa sa v Prahe zaoberá nahrávkami Babiša a novinára

Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 10. mája (TASR) - Nahrávkami, zachytávajúcimi českého vicepremiéra a ministra financií ČR Andreja Babiša na stretnutiach s medzičasom prepusteným novinárom denníka MF DNES Marekom Přibilom, na ktorých údajne ovplyvňuj e svoje médiá a oboznamuje sa s obsahom živých policajných spisov, sa dnes popoludní na mimoriadnej schôdzi v Prahe zaoberá Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR.Kým samotný Babiš odmieta podozrenia a hovorí o kampani zameranej voči jeho osobe, vládnuci sociálni demokrati sú za zriadenie vyšetrovacej komisie. Opozičná TOP 09 zastáva podľa slov šéfa svojho poslaneckého klubu Michala Kučeru názor, že spomínané skutočnosti sú dostatočným dôvodom na Babišov odchod z verejného života.V podobnom duchu ako predstaviteľ TOP 09 sa vyjadril aj líder Občianskej demokratickej strany (ODS) Petr Fiala.citoval Fialove slová internetový server Novinky.cz.dodal šéf opozičnej ODS.Babiš aj v rokovacej sieni snemovne pred poslancami zopakoval svoje známe postoje:. Babiš súčasne konštatoval, že za megakampaňou proti jeho osobe je mocenský pakt lídrov koaličnej ČSSD Bohuslava Sobotku a opozičnej TOP 09 Miroslava Kalouska s cieľom dostať ho z politiky.vyhlásil líder hnutia ANO na parlamentnej pôde a dodal:Lubomír Zaorálek (ČSSD) vo vystúpení pred poslancami upozornil, že Babiš ohrozuje českú demokraciu, a to aj preto, že do politiky vstúpil preto, aby hájil záujmy svojho podniku a nie verejný záujem.odkázal Babišovi využijúc slovo, ktoré práve líder ANO používa na označenie podľa neho nečistej siete tuzemskej politiky. Navyše uviedol, že sa mu Babiš vyhrážal mediálnou smršťou, ak bude musieť opustiť post ministra financií. To však Babiš označil v reakcii za lož.Podobne kriticky hovoril aj podpredseda KDU-ČSL Jan Bartošek, či zástupcovia pravicovej opozície. Napríklad líder TOP 09 Miroslav Kalousek, Babišov predchodca na poste ministra financií, označil lídra ANO za ufňukaného klamára podobného niekdajšiemu vedúcemu predstaviteľovi Vecí verejných Vítovi Bártovi s tým rozdielom, že Bárta bol. Šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura hovoril o Babišovi i ministrovi spravodlivosti Robertovi Pelikánovi, nominantovi ANO, ako o postavách z mafiánskeho románu Krstný otec.