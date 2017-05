SNG bude aj kultúrny areál, vzdelávacie centrum, knižnica i kaviareň

Budova Slovenskej národnej galérie (SNG). Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenská národná galéria sa má po rekonštrukcii otvoriť verejnosti a ponúknuť viac ako len krásne výstavné priestory.vyhlásila dnes na "kontrolnom dni" pre médiá generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.V rekonštruovanej SNG sa podľa nej majú návštevníci dobre cítiť nielen vtedy, keď si idú pozrieť obrazy. Slúžiť na to majú spoločné verejné priestory v areáli galérie. Ich funkčnosť si jej pracovníci vyskúšali už pri projektoch, ako bol letný pavilón.Podľa Kusej sa v komunikácii s verejnosťou veľmi osvedčilo aj voľné vstupné.priblížila "kreatívne provizórium", ktorého súčasťou bol tiež výpredaj katalógov, vytvorenie komunitnej platformy v kaviarni Berlinka, revitalizácia kníhkupectva SNG či rozšírenie ponuky o lifestylové programy. Galéria využila aj svoj zdigitalizovaný obsah na aktiváciu záujmu o umenie prostredníctvom nového webu webumenia.sk. Jeho návštevnosť vraj už dosiahla tie isté rozmery ako fyzická návštevnosť ľudí v galérii.Následne sa zástupcovia médií pozreli priamo na stavbu. Celý areál rekonštruovanej SNG má byť priechodný. Vstúpiť do galérie sa bude dať priamo z Hviezdoslavovho námestia, verejnosť si bude môcť skrátiť cestu do mesta práve cez rekonštruovaný areál.uviedla pre TASR Kusá.Nádvorie so sypanou podlahou s drobnými kamienkami bude tiež prostredím vhodným na trávenie voľného času. V priestoroch bývalého depozitára bude obrovská čitáreň.podčiarkla šéfka inštitúcie, ktorá nechce byť len galériou umenia, ale aj kultúrny areál, vzdelávacie centrum, knižnica či dobrá kaviareň.Novinári si pozreli aj budúcu vstupnú halu SNG situovanú v strede Vodných kasární.vysvetlila Kusá. Rekonštruovaná galéria bude mať okrem nových výstavných priestorov, budúceho depozitárneho domu aj kongresovú kinosálu s vlastným vstupom, šatňou a toaletou.Plášť Premostenia SNG, ktoré v roku 2001 uzavreli z dôvodu havarijného stavu, má mať decentnú farebnosť (plánovaná je zlatistá), časť bude presklená.dodala Kusá na margo rekonštrukcie, ktorá ja naplánovaná do konca júna 2019. Investičný náklad na zhotovenie stavby predstavuje sumu 48.718.937 eur s DPH. K 31. marcu 2017 bolo preinvestovaných 5.455.909 eur vrátane DPH, čo predstavuje 11,2 percenta objemu finančných prostriedkov.