Snímku La La Land vyhlásili za film roka, získa Oscara?

Prehľad víťazov výročných cien Asociácie amerických producentov Producers Guild of America (PGA):

Ceny Asociácie amerických producentov získali aj tituly Zootropolis či O.J.: Made in America. BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) - Asociácia amerických producentov (Producers Guild of America - PGA) vyhlásila za film roka snímku La La Land. Toto ocenenie pritom zvyšuje šance spomínaného titulu, že získa Oscara v najprestížnejšej kategórii Najlepší film.Od roku 2008 až do minulého roka totiž platilo, že držitelia PGA Award získali aj Oscara za najlepší film. Postupne takto zvíťazili snímky Táto krajina nie je pre starých (2007), Milionár z chatrče (2008), Smrť čaká všade (2009), Kráľova reč (2010), The Artist (2011), Argo (2012), 12 rokov otrokom (2013) a Birdman (2014). Vlani túto sériu prerušila Stávka na neistotu (2015), ktorá získala PGA Award, avšak Oscara udelili dráme Spotlight (2015).V kategórii animovaných filmov zvíťazila snímka Zootropolis a medzi dokumentmi triumfoval titul O.J.: Made in America. Spomedzi miniseriálov a televíznych filmov uspela prvá sezóna antológie American Crime Story s podtitulom The People v. O.J. Simpson (2016), najlepším dramatickým seriálom sa stal Stranger Things (2016) a medzi komediálnymi seriálmi zvíťazila Atlanta (2016).La La Land (producenti Fred Berger, Jordan Horowitz, Marc Platt)Zootropolis (producent Clark Spencer)O.J.: Made in America (producenti Ezra Edelman, Caroline Waterlow)Stranger Things (producenti Matt Duffer, Ross Duffer, Shawn Levy, Dan Cohen, Iain Paterson)Atlanta (producenti Donald Glover, Dianne McGunigle, Paul Simms, Hiro Murai, Alex Orr)American Crime Story: The People v. O.J. Simpson (producenti Scott Alexander, Larry Karaszewski, Ryan Murphy, Brad Falchuk, Nina Jacobson, Brad Simpson, D.V. DeVincentis, Anthony Hemingway, Alexis Martin Woodall, John Travolta, Chip Vucelich)Making a Murderer (producenti Laura Ricciardi, Moira Demos)Last Week Tonight with John Oliver (producenti Tim Carvell, John Oliver, Liz Stanton)The Voice (producenti Audrey Morrissey, Jay Bienstock, Mark Burnett, John de Mol, Chad Hines, Lee Metzger, Kyra Thompson, Mike Yurchuk, Amanda Zucker, Carson Daly)Real Sports with Bryant Gumbel a VICE World of SportsSesame StreetComedians in Cars Getting CoffeeInformácie pochádzajú z webstránky www.producersguild.org a archívu agentúry SITA.http://deadline.com/2017/01/pga-awards-winners-list-1201896566/