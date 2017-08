Snina upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia počas rockového festiv

Koncert anglickej rockovej speváčky Suzi Quatro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Snina 2. augusta (TASR) – Sninská radnica upozorňuje vodičov, že v súvislosti s trojdňovým festivalom Rock pod Kameňom, ktorý sa začína dnes v rekreačnej oblasti (RO) Sninské rybníky, bude úplná uzávera miestnej komunikácie.Ide o časť v smere do rekreačnej oblasti od mosta, cez vodný tok Cirocha za odbočením zo Stakčínskej ulice. Uzávera platí oddnes od 16.00 do 01.00 h a vo štvrtok a piatok (3. a 4.8.) od 16.00 do 03.00 h.informuje radnica na svojej webovej stránke.Organizátori 15. ročníka festivalu Rock pod Kameňom pripravili pre návštevníkov zaujímavý program. Chýbať nebude death metalová kapela Arch Enemy, jedna z najúspešnejších nemeckých speváčok Nena, ktorá vystúpi na Slovensku a v Česku po prvý raz, ako aj Suzi Quatro.