Sninská samospráva si na rekonštrukciu ciest a parkovísk vezme úver

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Snina 14. mája (TASR) – Sninská samospráva si na rekonštrukciu chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných plôch na území mesta vezme úver vo výške 600.000 eur. Pokračuje tak v investičných aktivitách, ktoré v tejto súvislosti odštartovala približne pred dvomi rokmi.uviedol pre TASR predkladateľ návrhu primátor Štefan Milovčík.Úverová zaťaženosť mesta ku koncu vlaňajška predstavovala 18,37 %. Podľa primátora si mesto takýto záväzok dovoliť môže.uviedol s tým, že v súvislosti s priemerným zaťažením miest a obcí na Slovensku je to v poriadku. Doba splatnosti predstavuje desať rokov.V prípade, že všetko prebehne bez komplikácií, s prácami by sa mohlo podľa Milovčíka začať koncom leta alebo začiatkom jesene.doplnil. V tomto roku by tak mala Snina do chodníkov, miestnych ciest a parkovísk investovať spolu 880.000 eur.