Sninská samospráva zrekonštruuje budovu škôlky na Kukučínovej ulici

Ilustračné foto Foto: TASR/archív Foto: TASR/archív

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Snina 5. januára (TASR) – Sninská samospráva zrekonštruuje budovu materskej školy na Kukučínovej ulici. Mesto bolo úspešné pri získaní finančných prostriedkov z fondov. Projektovaný rozpočtový náklad je 468.262 eur.uviedol pre TASR primátor mesta Štefan Milovčík. To predstavuje 5 %.Súčasťou projektu je zateplenie, výmena okien a dverí na hospodárskom pavilóne a pavilónoch A, B a C, ale aj vyregulovanie vykurovacej sústavy, rekuperácie a elektroinštalácie. Verejné obstarávanie už prebehlo.vysvetlila pre TASR vedúca oddelenia výstavby Mestského úradu v Snine Lýdia Gičová.Materská škola na Kukučínovej ulici sa podľa slov primátora nachádza vo veľmi dobrej lokalite medzi veľkými sídliskami a centrom mesta.skonštatoval. Mesto by chcelo rekonštrukciu zrealizovať v čo najkratšom čase. Škôlku aktuálne navštevuje 111 detí.Sninská samospráva už kompletne zrekonštruovala päť základných a tri materské školy.dodal Milovčík.