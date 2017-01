Sninský kaštieľ chce vyjsť v ústrety pracujúcim

Kaštieľ Snina, obnova historickej pamiatky Foto: Bc. Lukáš Katuščák Foto: Bc. Lukáš Katuščák

Snina 2. januára (TASR) – Sninský kaštieľ prichádza od nového roka so zmenou otváracích hodín. Každú stredu bude pre verejnosť prístupný do 17.00 h. "" informovala TASR Žofia Čopová z Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine.Počas ostatných dní, okrem pondelka, soboty a nedele, kedy je kaštieľ zatvorený, ho môžu záujemcovia navštíviť od 10.00 do 15.30 h. Počítať musia s prestávkou od 12.00 do 13.00 h. Cez zimu je kaštieľ počas štátnych sviatkov zatvorený. Tieto otváracie hodiny platia do konca apríla, kedy prechádza kaštieľ na letný režim.Bezplatný vstup na prehliadku je každú celú hodinu. Posledný možný je pol hodinu pred jeho uzatvorením. V budove historického kaštieľa sa v súčasnosti nachádza stála muzeálna expozícia s názvom Ozveny Sniny, galerijné výstavy rôzneho zamerania i mestská knižnica.