Sninu vyňali zo zoznamu o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Na snímke Mestský kaštieľ v Snine, ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Snina 30. júna (TASR) – Sninskú samosprávu vyňali zo zoznamu osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania. Ako TASR informovala Judita Richterová z Národného inšpektorátu práce, ide o právny stav, ktorý je účinný do právoplatného rozhodnutia konajúceho súdu.Snina bola zaradená do tohto registra z dôvodu nelegálneho zamestnávania dvoch fyzických osôb, a to tým, že boli neskoro prihlásené do registra Sociálnej poisťovne. Mesto sa v tejto súvislosti obrátilo na súd so žalobou proti inému zásahu orgánu verejnej správy.doplnila.Ako pre TASR uviedol primátor mesta Štefan Milovčík, "tvrdili sme od samého začiatku až doposiaľ, že mesto Snina nelegálny zamestnávateľ nie je". Podľa jeho slov venovali tejto problematike absolútnu pozornosť niekoľko mesiacov. Mesto sa totiž so závermi, resp. nedostatkom, ktorý je uvedený v protokole, nestotožňuje. Ako pre TASR ešte vo februári tohto roka uviedla hovorkyňa sninskej radnice Eva Mihaliková, k oneskorenému prihláseniu, namiesto 6. júna to bolo 8. júna, došlo z dôvodu, že zodpovednej pracovníčke zomrel otec a ona v ten deň organizovala pohreb.skonštatovala s tým, že ide len o administratívnu chybu a prílišnú tvrdosť zákona.Richterová ďalej uviedla, že mestu už bolo vydané potvrdenie, že nezamestnáva nelegálne. To je podkladom, napr. ak sa chce zúčastniť na verejnom obstarávaní alebo chce čerpať štátne dotácie či fondy EÚ.